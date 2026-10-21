Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi
Türk denizcilik sektörünün lider mühendislik şirketi STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında ikinci gemi N.R.P. FERNANDO PESSOA'nın blok kızağa koyma törenini İstanbul'da büyük bir gururla gerçekleştirdi. Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma unvanını taşıyan bu dev projede, ilk gemiyle eş zamanlı olarak yürütülen inşanın 2028 yılında tamamlanarak teslim edileceği duyuruldu. İnsani yardımdan muharebe harekatlarına kadar geniş bir yelpazede gerçek bir "kuvvet çarpanı" olacak bu modern platformlar, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki tescilli gücünü gözler önüne serdi.