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Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

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Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

Türk denizcilik sektörünün lider mühendislik şirketi STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında ikinci gemi N.R.P. FERNANDO PESSOA'nın blok kızağa koyma törenini İstanbul'da büyük bir gururla gerçekleştirdi. Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma unvanını taşıyan bu dev projede, ilk gemiyle eş zamanlı olarak yürütülen inşanın 2028 yılında tamamlanarak teslim edileceği duyuruldu. İnsani yardımdan muharebe harekatlarına kadar geniş bir yelpazede gerçek bir "kuvvet çarpanı" olacak bu modern platformlar, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki tescilli gücünü gözler önüne serdi.

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Foto - Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

Türkiye'nin denizlerdeki millî mühendislik gücü STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nde, ikinci gemi N.R.P. FERNANDO PESSOA'nın blok kızağa koyma törenini İstanbul'da gerçekleştirdi. Türkiye'nin bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye ilk askerî gemi ihracatı olma özelliğini taşıyan projede, iki geminin inşası eş zamanlı olarak yürütülüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin açtığı Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi ihalesinde dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bırakan STM, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da imzaladığı sözleşmeyle Türkiye'nin AB ve NATO üyesi bir ülkeye ilk askeri gemi ihracatına imza atmıştı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, ilk gemi N.R.P. LUIS DE CAMOES'in inşa süreci Kasım 2025'te gerçekleştirilen sac kesim töreniyle başladı. İlk geminin blok kızağa koyma töreni Ocak 2026'da yapılırken, ikinci geminin sac kesimi ise 18 Haziran 2026'da gerçekleştirildi.

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Foto - Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

İlk geminin blok inşa ve donatım faaliyetleri devam ederken, projenin ikinci gemisi N.R.P. FERNANDO PESSOA'nın (A5212) blok kızağa koyma töreni, İstanbul'da ADA Tersanesi'nde düzenlendi. Törene, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Portekiz Deniz Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından temsilciler, STM ve ADA Tersanesi yöneticileri ile proje ekipleri katıldı.

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Foto - Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, törende yaptığı konuşmada, Portekiz Deniz Kuvvetleri için yürütülen projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin lider deniz mühendisliği şirketi olarak, 11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 deniz platformu projesinden edindiğimiz tecrübeyi dost ve müttefik ülkelere aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bir AB ve NATO üyesi ülkeye ilk askeri gemi ihracatı olan Portekiz projemizde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. İlk geminin blok inşa ve donatım faaliyetleri devam ederken, ikinci geminin de bloklarını kızağa alarak her iki geminin inşasını eş zamanlı olarak aynı tersanede sürdürüyoruz. Gemilerimizi 2027 yılında denize indirecek ve 2028 yılı içinde de Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. Türk mühendisliğinin birikimini ve savunma sanayimizin gücünü dost ve müttefik ülkelerin denizlerine taşımaktan, ülkemizin askeri gemi ihracatındaki başarılarına yeni bir halka eklemekten büyük gurur duyuyoruz."

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Foto - Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa da inşa edilen geminin Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu gemi, insani yardım ve afet müdahalesinden güç projeksiyonuna ve muharebe harekatlarına kadar geniş bir görev yelpazesinde ihtiyaç duyulan lojistik desteği sağlayarak Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel esnekliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bir lojistik destek gemisinden çok daha fazlası olacak bu gemi, gerçek anlamda bir kuvvet çarpanı görevi üstlenecektir. Hizmete girmesiyle birlikte NATO'nun deniz harekatlarına sunduğumuz desteği güçlendirecek, müttefiklerimizle birlikte çalışabilirliğimizi geliştirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinin kolektif savunmasına katkımızı pekiştirecektir.

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Foto - Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

Bu proje, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Portekiz arasındaki güçlü ilişkilerin, karşılıklı güvenin, bilgi paylaşımının ve stratejik iş birliğinin somut bir göstergesidir. Ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışma kabiliyetimizi ortaya koyan bu önemli projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Türk makamlarına, Türk Deniz Kuvvetleri'ne, STM'ye ve emeği geçen tüm çalışanlara Portekiz Deniz Kuvvetleri adına teşekkür ediyorum."

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