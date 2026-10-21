Dünya devlerini geride bırakan tarihi ihracat resmen başlıyor! Türkiye’nin Avrupa ülkesi için inşa ettiği dev gemi kızağa indirildi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, törende yaptığı konuşmada, Portekiz Deniz Kuvvetleri için yürütülen projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin lider deniz mühendisliği şirketi olarak, 11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 deniz platformu projesinden edindiğimiz tecrübeyi dost ve müttefik ülkelere aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bir AB ve NATO üyesi ülkeye ilk askeri gemi ihracatı olan Portekiz projemizde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. İlk geminin blok inşa ve donatım faaliyetleri devam ederken, ikinci geminin de bloklarını kızağa alarak her iki geminin inşasını eş zamanlı olarak aynı tersanede sürdürüyoruz. Gemilerimizi 2027 yılında denize indirecek ve 2028 yılı içinde de Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. Türk mühendisliğinin birikimini ve savunma sanayimizin gücünü dost ve müttefik ülkelerin denizlerine taşımaktan, ülkemizin askeri gemi ihracatındaki başarılarına yeni bir halka eklemekten büyük gurur duyuyoruz."