Devasa şirketi iflastan kurtarmışlardı: Baykar'a büyük nankörlük
Türkiye'nin savunma devi Baykar'ın iflas etmek üzereyken satın aldığı havacılık şirketi Piaggio Aerospace ile ilgili İtalya'da akılalmaz bir tartışma alevlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin savunma devi Baykar'ın iflas etmek üzereyken satın aldığı havacılık şirketi Piaggio Aerospace ile ilgili İtalya'da akılalmaz bir tartışma alevlendi.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Baykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace'de personel sayısı yaklaşık 1.000 kişiden 508'e geriledi. Liberal demokrat eğilimli İtalyan La Stampa gazetesi göre, göre Mart 2027'de ilk iki yıl için öngörülen hükümet mali desteği kesilecek.
Savona Cgil ve Fiom sendikaları, sanayi planının sadece genel hatlarıyla sunulduğunu ve detaylandırma ile uygulamaya geçişin başlamadığını belirtiyor.
Habere göre İtalyan metal işçi sendikaları "Bugüne kadar sanayi planı sadece genel hatlarıyla sunuldu, ancak gerekli olan detaylandırma ve derinleştirme aşaması, hatta uygulamaya geçiş henüz başlamadı" ifadelerini kullandı.
Savunma çevreleri İtalyanların Baykar'ı hedef göstermesini nankörlük olarak değerlendirirken Piaggio Aerospace'ın haklı gerekçelerle biraz zamana ihtiyacı olduğu savunuluyor.
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