Okan Buruk ve Dursun Özbek'in MHK eleştirileri meyvesini verdi! Mağlubiyeti olmayan hakem dev derbide
Süper Ligin lideri Galatasaray, bu hafta cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda son dönemin en etkili takımlarından olan Beşiktaş'a konuk olacak.
Süper Ligin lideri Galatasaray, bu hafta cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda son dönemin en etkili takımlarından olan Beşiktaş'a konuk olacak.
Her mağlubiyet ve puan kaybında hakemler üzerinden eleştiriler yönelten Okan Buruk ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in MHK yüklenmeleri sonucunu verdi.
Cumartesi günü maçı yönetecek hakem Ozan Ergün olarak açıklandı.
Ne tesadüftür ki, Ozan Ergün'ün yönettiği son 6 Galatasaray maçında Sarı-Kırmızılılar mağlubiyet yüzü görmedi.
Beşiktaş - Galatasaray maçına atanan Ozan Ergün'ün aynı zamanda; 4. hakem olduğu Kasımpaşa maçında Okan Buruk'un hakeme "Bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin" tehdidini raporuna yazmayan hakem olması da maçın sonunda yine futbolseverlerin hakem konuşacağı gerçeğinini gösterir nitelikte...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23