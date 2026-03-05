  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İran’da ölü sayısı açıklandı
Seyfullah Maden

İran’da ölü sayısı açıklandı

İran'da İsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı İran Kızılayı tarafından açıklandı.

#1
Foto - İran’da ölü sayısı açıklandı

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da can kaybı artıyor.

#2
Foto - İran’da ölü sayısı açıklandı

İran resmi medyasına göre cumartesi gününden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 230'a yükseldi.

#3
Foto - İran’da ölü sayısı açıklandı

İran Kızılay'ından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelinde 636 noktada bin 332 saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

#4
Foto - İran’da ölü sayısı açıklandı

En az 105'i sivil yerleşim yerinin, 14 sağlık merkezinin ve 7 Kızılay tesisinin hedef alındığı aktarılmıştı.

