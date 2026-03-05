  • İSTANBUL
O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi'nin yaklaşık 7 metre çekilmesiyle birlikte halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalık alanlar yeniden görüldü.

#1
Foto - O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 7 metre çekildi. Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar su üstüne çıktı.

#2
Foto - O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü

Denizin çekildiği bölgede oluşan kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve kayalıkların arasında bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı.

#3
Foto - O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü

Ortaya çıkan manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti. Öte yandan denizin çekildiği alan dronla havadan da görüntülendi.

#4
Foto - O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü

Görüntülerde kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görülürken, bölgede yaşanan deniz çekilmesinin her yıl bu dönemlerde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiği biliniyor.

