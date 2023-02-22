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Yaşam
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O anlar böyle kaydedildi! Artvin'de heyelan paniği

2023-02-22 21:33:25
O anlar böyle kaydedildi! Artvin'de heyelan paniği

Artvin'de iki farklı bölgede heyelan yaşandı.

#1
Foto - O anlar böyle kaydedildi! Artvin'de heyelan paniği

Artvin’de iki farklı bölgede meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasına yansıdı.

#2
Foto - O anlar böyle kaydedildi! Artvin'de heyelan paniği

Artvin’de son günlerde ektisini gösteren karla karışık yağmur, kentte çok sayıda heyelanın beraberinde getirdi. Artvin- Borçka karayolu üzerinde meydana gelen heyelan anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuna yansıdı. Şans eseri heyelan anında yoldan araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçti.

#3
Foto - O anlar böyle kaydedildi! Artvin'de heyelan paniği

Bir heyelan anı ise merkeze bağlı Ortaköy köyünde yaşandı. Köy yolu üzerinde bulunan istinat duvarı çöktü. Köy ulaşıma kapanırken duvarın çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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