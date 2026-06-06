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İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!
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İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!

TAHSİN HAN İsrail basını, Türk savunma sanayini yakından izlemeye ve hayranlığını dile getirmeye devam ediyor. Yahudi Maariv gazetesi, Türkiye’nin destansı savunma sanayını manşete taşırken, “Batı’nın ambargolarını, diplomatik Engellerini ve tüm bariyerlerini akılcı anlaşmalarla yerle bir eden Türkiye, muazzam bir üretim devine dönüştü. Savunma sanayinde çağ atlayan Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65’ini elinde tutuyor” dedi.

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Foto - İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!

İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayisinde yazdığı destansı başarı hikayesini ve engellenemeyen yükselişini son derece çarpıcı itiraflarla manşetine taşıdı. Gazete, Türkiye’yi insansız hava araçları ve askeri teçhizat üretiminde küresel dengeleri değiştiren “yeni bir güç merkezi” ve oyun kurucu stratejik bir aktör olarak ilan etmek zorunda kaldı. Siyonist gazetenin haberinde satırlara yansıyan hayranlık uyandırıcı detaylar şöyle: “İhracatta Muazzam Patlama: Son yirmi yılda atılan vizyoner ve kararlı adımların meyvesi olarak, Türkiye’nin savunma ihracatı 2021’den bu yana adeta çağ atlayarak üç katına çıktı ve 10 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı.

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Foto - İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!

40 ÜLKENİN SAVUNMA TERCİHİNİ DEĞİŞTİREN BİR ÜRETİM DEVİ: Küresel Pazarda Türk Damgası: Türkiye; benzersiz maliyet avantajı, yıldırım hızındaki teslimat gücü ve yüksek operasyonel kabiliyetiyle Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar yaklaşık 40 ülkenin savunma tercihini belirleyen muazzam bir üretim devine dönüştü. Batı’nın vazgeçilmez ‘Kritik Ortağı’: Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan NATO ülkeleri, Türkiye’yi artık sadece bir askeri güç değil, batı pazarlarında ihracatını dört kat artırarak 5.6 milyar dolara çıkaran vazgeçilmez bir sanayi ortağı olarak görüyor. Bu gövde gösterisinin, Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO zirvesine de damga vurması bekleniyor.

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Foto - İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!

GÖZYÜZÜNDE TÜRK HAKİMİYETİ: İHA Dünyasının Lideri: Baykar ve TUSAŞ öncülüğünde yerli dehanın ürünü olan Türk İHA’ları, dünya tedarikinin yüzde 65 gibi ezici bir oranını tek başına sırtlayarak gökyüzündeki Türk hakimiyetini tescilledi.

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Foto - İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!

BARİYERLERİ YIKAN STRATEJİK AKIL: Avrupa Birliği içindeki bazı çevrelerin sinsice uyguladığı diplomatik engeller ve bariyerler, Türkiye’nin Polonya, İspanya, Portekiz ve Romanya ile yaptığı akılcı ikili anlaşmalarla yerle bir edildi. Hatta Baykar’ın İtalya merkezli Piaggio Aerospace’i satın alması, Türkiye’nin bu ambargoları sadece aşmakla kalmayıp, Avrupa’nın kalbine stratejik bir hamle yaptığını da net bir şekilde gösteriyor.

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Foto - İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!

YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR: Yaşanan savaşlar nedeniyle küresel savunma harcamalarının hızla arttığı bu dönemde, ihracatını iki yıl içinde yeniden iki katına çıkarmayı hedefleyen Türkiye, adeta kabuğunu kırarak küresel arenada durdurulamaz bir dev olarak yükselmeye devam ediyor.

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Yorumlar

M B

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ekibi sağolsun varolsunlar.

Mehmet

Elhamdülillah çok şükür Yarabbi daha ileriye girmeyi nasip et Yarabbi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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