İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!

İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayisinde yazdığı destansı başarı hikayesini ve engellenemeyen yükselişini son derece çarpıcı itiraflarla manşetine taşıdı. Gazete, Türkiye’yi insansız hava araçları ve askeri teçhizat üretiminde küresel dengeleri değiştiren “yeni bir güç merkezi” ve oyun kurucu stratejik bir aktör olarak ilan etmek zorunda kaldı. Siyonist gazetenin haberinde satırlara yansıyan hayranlık uyandırıcı detaylar şöyle: “İhracatta Muazzam Patlama: Son yirmi yılda atılan vizyoner ve kararlı adımların meyvesi olarak, Türkiye’nin savunma ihracatı 2021’den bu yana adeta çağ atlayarak üç katına çıktı ve 10 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı.