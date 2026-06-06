İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!
TAHSİN HAN İsrail basını, Türk savunma sanayini yakından izlemeye ve hayranlığını dile getirmeye devam ediyor. Yahudi Maariv gazetesi, Türkiye’nin destansı savunma sanayını manşete taşırken, “Batı’nın ambargolarını, diplomatik Engellerini ve tüm bariyerlerini akılcı anlaşmalarla yerle bir eden Türkiye, muazzam bir üretim devine dönüştü. Savunma sanayinde çağ atlayan Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65’ini elinde tutuyor” dedi.