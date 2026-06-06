Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı
Dünya genelinde petrol ve doğalgazın yanı sıra farklı maden arama çalışmaları da yapılıyor. Son yapılan faaliyetlerde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı.
Dünya genelinde petrol ve doğalgazın yanı sıra farklı maden arama çalışmaları da yapılıyor. Son yapılan faaliyetlerde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı.
Güney Kore, uluslararası maden piyasasında dengeleri altüst edebilecek devasa bir keşfe imza attı. Kuzey Chungcheong Eyaleti'nin Yeongdong Bölgesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda, dünya genelindeki bilinen en büyük illit minerali rezervinin burada bulunduğu kesinleşti. Yeongdong Bölge Yönetimi ve Kore Yerbilimleri ve Maden Kaynakları Enstitüsü'nün ortak çalışması, tam 104,5 milyon metrik tonluk devasa bir illit yatağını ortaya çıkardı.
Bu keşfin küresel ölçekteki önemi, rakamlarla daha net anlaşılıyor. Mevcut tahminlere göre, illit mineralinin en büyük üreticilerinden biri olan Çin'in toplam bilinen rezervi yaklaşık 5 milyon metrik ton civarında. Ancak Yeongdong'da keşfedilen yeni rezerv, Çin'in sahip olduğunun tam 20 katından daha fazlasını temsil ediyor.
Yapılan detaylı analizler, bu devasa rezervin yüzde 67'sinden fazlasının "birinci sınıf kalite"de olduğunu ve saf illit oranının ince tanelerde yüzde 98'e kadar ulaştığını gösteriyor.
Mika ile benzer bir yapıya sahip olan ve ısıya yüksek dayanıklılık gösteren illit, özellikle endüstriyel uygulamalar açısından stratejik bir hammadde konumunda. 600°C'ye kadar ısıya dayanıklılığı ve kimyasal kararlılığı sayesinde tarım ve mantar yetiştiriciliğinde toprak düzenleyici olarak, petrol sektöründe sondaj çamuru bileşeni olarak, imalat sanayinde kağıt ve boya dolgu maddesi olarak, hatta ilaç ve kozmetik sektöründe baz malzeme olarak kullanılıyor.
Son olarak, tamamen katı haldeki lityum-iyon pillerde katı elektrolit dolgu maddesi olarak da potansiyeli kanıtlanan illit, yanıcı sıvı elektrolit riskini ortadan kaldıracak yeni nesil batarya teknolojilerinin önünü açabilir. Güney Kore, bu stratejik kaynağı değerlendirmek üzere maden işletme haklarını tesis etmiş ve uluslararası standartlarda tescil için çalışmalarını başlatmıştır.
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