Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı

Mika ile benzer bir yapıya sahip olan ve ısıya yüksek dayanıklılık gösteren illit, özellikle endüstriyel uygulamalar açısından stratejik bir hammadde konumunda. 600°C'ye kadar ısıya dayanıklılığı ve kimyasal kararlılığı sayesinde tarım ve mantar yetiştiriciliğinde toprak düzenleyici olarak, petrol sektöründe sondaj çamuru bileşeni olarak, imalat sanayinde kağıt ve boya dolgu maddesi olarak, hatta ilaç ve kozmetik sektöründe baz malzeme olarak kullanılıyor.