  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası... Ezber bozacak bir çıkışın sonu gelmedi: Trabzonspor istiyordu: Sporting bitirdi Daha hızlı olacak artık takım: Serdal Adalı meydan okudu: Beşiktaş suyun yönünü değiştirecek! Gözden kaçan detayı açıkladı: Hakan Safi'den yapı sözleri! 'Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.' Gümüşhane'de sırra kadem basmıştı: Cani koca bakın nerede yakalandı Gündeme oturacak detaylar: Kalp krizi erkeklerde neden daha fazla görülür? Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı Ülkelerin süper zengin sayısı açıklandı! Türkiye'deki ultra zengin sayısı şaşırttı! Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar İsrail gazetesi yazdı: Bariyerleri yerle bir ettiler! Türkiye durdurulamaz bir dev!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı

Dünya genelinde petrol ve doğalgazın yanı sıra farklı maden arama çalışmaları da yapılıyor. Son yapılan faaliyetlerde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı.

#1
Foto - Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı

Güney Kore, uluslararası maden piyasasında dengeleri altüst edebilecek devasa bir keşfe imza attı. Kuzey Chungcheong Eyaleti'nin Yeongdong Bölgesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda, dünya genelindeki bilinen en büyük illit minerali rezervinin burada bulunduğu kesinleşti. Yeongdong Bölge Yönetimi ve Kore Yerbilimleri ve Maden Kaynakları Enstitüsü'nün ortak çalışması, tam 104,5 milyon metrik tonluk devasa bir illit yatağını ortaya çıkardı.

#2
Foto - Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı

Bu keşfin küresel ölçekteki önemi, rakamlarla daha net anlaşılıyor. Mevcut tahminlere göre, illit mineralinin en büyük üreticilerinden biri olan Çin'in toplam bilinen rezervi yaklaşık 5 milyon metrik ton civarında. Ancak Yeongdong'da keşfedilen yeni rezerv, Çin'in sahip olduğunun tam 20 katından daha fazlasını temsil ediyor.

#3
Foto - Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı

Yapılan detaylı analizler, bu devasa rezervin yüzde 67'sinden fazlasının "birinci sınıf kalite"de olduğunu ve saf illit oranının ince tanelerde yüzde 98'e kadar ulaştığını gösteriyor.

#4
Foto - Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı

Mika ile benzer bir yapıya sahip olan ve ısıya yüksek dayanıklılık gösteren illit, özellikle endüstriyel uygulamalar açısından stratejik bir hammadde konumunda. 600°C'ye kadar ısıya dayanıklılığı ve kimyasal kararlılığı sayesinde tarım ve mantar yetiştiriciliğinde toprak düzenleyici olarak, petrol sektöründe sondaj çamuru bileşeni olarak, imalat sanayinde kağıt ve boya dolgu maddesi olarak, hatta ilaç ve kozmetik sektöründe baz malzeme olarak kullanılıyor.

#5
Foto - Gündeme oturacak keşif: Dağın eteklerinde 104 milyon tonluk rezerve ulaşıldı

Son olarak, tamamen katı haldeki lityum-iyon pillerde katı elektrolit dolgu maddesi olarak da potansiyeli kanıtlanan illit, yanıcı sıvı elektrolit riskini ortadan kaldıracak yeni nesil batarya teknolojilerinin önünü açabilir. Güney Kore, bu stratejik kaynağı değerlendirmek üzere maden işletme haklarını tesis etmiş ve uluslararası standartlarda tescil için çalışmalarını başlatmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hadar

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, vatandaşın asıl gündeminin hayat pahalılığı ve vergi denetimleri olduğunu vurguladı. İktidarın yolunun CHP'den değil ekonomiden geçtiğini belirten Tayyar, "CHP 40 parçaya bölünsün, 40 ayrı parti kurulsun, her birinin başına birisi gelsin genel başkan olsun; sen bu ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi vallahi kazanamazsın, billahi kazanamazsın" ifadelerini kullandı.

islam kartalı

elin bulduğu bizi hiç ilgilendirmiyor
TÜM YORUMLARA GİT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bereket, kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde ..
Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı
Sağlık

Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaz aylarında artması beklenen kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu ve yapılması gerekenleri sıralad..
Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı!

Ege Denizi'nde provokasyon peşinde koşan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, Bodrum açıklarında Türk teknelerini gayriahlaki bir şekilde ta..
Siyonistin köpeği yine havladı: Apo’yu ve Eko’yu serbest bırakın
Gündem

Siyonistin köpeği yine havladı: Apo’yu ve Eko’yu serbest bırakın

ABD Temsilciler Meclisi’nde konuşan Türkiye karşıtı Michael Rubin, haddini aşan ifadeler kullandı. Apo, Demirtaş ve İmamoğlu’nun hemen bırak..
CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası
Gündem

CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası

"CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan... Artık bu durumdan sıkıldık" diyerek CHP'den istifa eden Kil..
Mansur’u cilalayan Barış Yarkadaş’ı terleten soru: 8 sayfa dediği hizmetten 2 tanesini sayamadı
Aktüel

Mansur’u cilalayan Barış Yarkadaş’ı terleten soru: 8 sayfa dediği hizmetten 2 tanesini sayamadı

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hizmetlerinin ‘sekiz sayfa’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23