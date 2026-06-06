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Teknoloji-Bilişim
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Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar
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Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Son dönemde Güney Kıbrıs ve Ermenistan'ı silahlandıran Hindistan bir ülkenin daha iştahını kabarttı. Türkiye'ye saldırmak için 1500 km menzilli füzeler önerildi.

#1
Foto - Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Atina yönetiminin Ankara’nın savunma sanayisindeki dev adımlarına karşı koyabilmek adına Yeni Delhi ile askeri yakınlaşmayı derinleştirmek istediği iddia edildi. Yunan medyasında yer alan analizlerde, Hindistan yapımı LR-LACM seyir füzesinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirebileceği öne sürülüyor.

#2
Foto - Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği füze sistemleri Ege’nin karşı kıyısında büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor. Son dönemde Yunan basınında çıkan analizlerde, Atina’nın Türk savunma sanayisinin ulaştığı caydırıcılık seviyesine karşı koyabilmek için acilen stratejik silahlar edinmesi gerektiği savunuldu. Bu kapsamda en dikkat çeken hamle ise Hindistan ile yürütülen askeri temaslar oldu.

#3
Foto - Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Yunan askeri stratejistlerine göre Hindistan, yerli imkanlarla geliştirdiği LR-LACM (Long Range Land Attack Cruise Missile) uzun menzilli seyir füzesini yaklaşık bir yıl önce Atina’ya gayriresmi yollardan teklif etti. Haberlerde, geçtiğimiz dönemde Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı’nın Atina’ya gerçekleştirdiği ziyarette Yeni Delhi’nin bu konuda “yeşil ışık” yaktığı belirtildi. Atina’nın bu yolla, Batılı müttefiklerinin (ABD ve Avrupa) yaratabileceği olası bürokratik engelleri ve ambargoları aşmayı hedeflediği öne sürülüyor.

#4
Foto - Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Yunan medyası, 1.000 ila 1.500 kilometre menzile sahip bu füzelerin olası bir Türk-Yunan çatışmasında Ege ve Trakya’daki tüm askeri dengeleri kökten değiştireceğini iddia ediyor. Atina merkezli haberlerde, bu füzenin tedarik edilmesi halinde Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin Anadolu’nun derinliklerindeki askeri hava üslerini, radar merkezlerini ve stratejik altyapıyı doğrudan vurabilecek bir “kuvvet çarpanına” kavuşacağı savunuluyor.

#5
Foto - Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Yunan medyası, Atina’nın bu hamleyle Türkiye’nin halihazırda operasyonel olan ya da test süreçleri devam eden devasa füze ailesine yanıt vermeyi amaçladığını gizlemiyor. Analizlerde Türkiye’nin elindeki yerli güç şu sözlerle aktarılıyor:

#6
Foto - Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Türkiye, Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirdiği SOM serisi havadan karaya seyir füzeleriyle zaten 250 kilometrenin üzerindeki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Bunun yanı sıra, mobil konteyner sistemlerinden de ateşlenebilen ve 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca’nın testleri başarıyla sürüyor. Atina’yı en çok tedirgin eden projelerin başında ise Amerikan Tomahawk füzelerinin muadili olarak gösterilen, MİLGEM fırkateynleri ile denizaltılardan atılması planlanan ve 2.000 kilometre menzili hedefleyen stratejik seyir füzesi Gezgin ile Türkiye’nin en uzun menzilli yerli balistik füzesi olan Tayfun geliyor.

#7
Foto - Belalarını arıyıorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Analizin son bölümünde, Batılı müttefiklerin Yunanistan’a teknoloji transferi konusunda yıllardır zorluk çıkardığı ve projeleri bloke ettiği belirtilirken, Hindistan ile yapılacak stratejik ortaklığın Yunanistan’a ilerleyen dönemde kendi yerli füzelerini üretme fırsatı tanıyabileceği yazıldı. Yunan savunma uzmanları, yeni nesil savaş uçakları ve modern denizaltıların yanı sıra, stratejik füzeler ve en az 100 bin drone içeren bir savunma doktrini kurulması halinde Ege’deki dengelerin korunabileceğini iddia ediyor. Ankara’nın Atina’nın bu Hindistan kaynaklı füze arayışına karşı nasıl bir diplomatik ve askeri pozisyon alacağı ise merakla bekleniyor. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

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