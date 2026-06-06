Daha hızlı olacak artık takım: Serdal Adalı meydan okudu: Beşiktaş suyun yönünü değiştirecek!

"Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Bunların gerçekleşmeye başladığını gördükleri an takımlarının arkasında olur, ne koşulda olursa olsun destek verir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyaç olan her noktaya, hocanın istediği futbolcu kimse onu alıp geleceğiz."