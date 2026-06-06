Daha hızlı olacak artık takım: Serdal Adalı meydan okudu: Beşiktaş suyun yönünü değiştirecek!
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başlarken, imza töreninde konuşan Serdal Adalı’dan çok sert ve iddialı mesajlar geldi
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başlarken, imza töreninde konuşan Serdal Adalı’dan çok sert ve iddialı mesajlar geldi
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için görkemli bir imza töreni düzenledi. Törende konuşan Serdal Adalı, sportif başarısızlıktan duyulan üzüntüyü dile getirirken, futbol direktörlüğüne getirilen Önder Özen’in ikonikleşen "Suyun yönünü değiştirme zamanı" sözüyle yeni bir dönemin meşalesini yaktı.
Uzun zamandır sportif başarıdan uzak kaldıklarına değinen Adalı, köklü değişiklikler yapmaları gerektiğini belirterek "Artık Beşiktaş’a gönül veren insanların üzgün, umutsuz, kırılgan olmasının önüne geçmek durumundaydık. İlk olarak Beşiktaş’taki bu psikolojiyi değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu yeni dönemde savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabullenmeyen, itiraz eden, hep daha iyisi için çaba gösterecek iki futbol adamıyla yeni bir yola çıktık." dedi.
Önder Özen'in görüşlerine Beşiktaşlıların önem verdiğini anlatan Adalı, "Kendisinin zamanında söylediği ve Beşiktaşlıların çok sevdiği bir söz var. 'Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde ne varsa, yürekte ne varsa Beşiktaş için sahaya dökme zamanı.' Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük, o da Beşiktaş için yeniden kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.
Önder Özen ile istişareler sonrasında Italiano'ya karar verdiklerini dile getiren Adalı, "Kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi, hedeflerimizi anlattık. İtaya Serie A’da adından söz ettiren, Avrupa arenasında, Fiorentina ile Konferans Ligi’nde iki kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta Avrupa’nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü, görüşmeler yaptığı Italiano’yu Beşiktaşımıza kazandırdık." diye konuştu.
Italiano'nun Beşiktaşlıların istediği oyunu oynatacağını ifade eden Adalı, 'Hocamızın arzu ettiği takım kurgusunu oluşturmak için çalışmalarımıza çoktan başladık. Takımımıza gereken takviyeleri de yapıp savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Vincenzo İtaliano’ya görevinde başarılar diliyor, Beşiktaş’a hoş geldin diyorum. Kendisiyle birlikte Beşiktaş’ın layık olduğu başarıları, şampiyonlukları yaşamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Taraftarın beklentilerinin bilincinde olduklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları söyledi:
"Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Bunların gerçekleşmeye başladığını gördükleri an takımlarının arkasında olur, ne koşulda olursa olsun destek verir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyaç olan her noktaya, hocanın istediği futbolcu kimse onu alıp geleceğiz."
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