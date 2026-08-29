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Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

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Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

#1
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 579'a yükseldiği belirtildi.

#2
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.

#3
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Haberde ayrıca, sel sularının cansız bedenleri sürüklediği ve arama kurtarma çalışmalarının yalnızca Rasuwa'da değil, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi'de de yoğunlaştığı aktarıldı.

#4
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Bu sebeple çeşitli bölgelerdeki morglarda yer kalmamaya başladığı ve geçici tesislerin kurulmakta olduğu kaydedildi.

#5
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasında, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin kişinin sel bölgelerinden kurtarıldığı belirtildi.

#6
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

517'si yabancı uyruklu olmak üzere 1924 kişinin halen kayıp olduğu aktarılan açıklamada, kayıp kişilerin bulunması ve selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması için 15 bin güvenlik personelinin arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığı ifade edildi.

#7
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Öte yandan Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirilmişti.

#8
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

#9
Foto - Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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