Kazma kürekle arama dönemi bitiyor! Tonlarca altın ve platini tek hamlede söküp alacaklar
Doğa dostu ve çevre zararı bulunmayan biyomadencilik yöntemleri, geleceğin madencilik sektörünü kökten değiştirmeye hazırlanıyor.
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Doğa dostu ve çevre zararı bulunmayan biyomadencilik yöntemleri, geleceğin madencilik sektörünü kökten değiştirmeye hazırlanıyor.
Laboratuvar ortamında ve uzay koşullarında test edilen özel mantar türleri; elektronik atıklardan, yer altı yataklarından ve göktaşlarından altın, platin ile paladyum gibi değerli metalleri ayrıştırmayı başardı.
Avustralya'da keşfedilen Fusarium oxysporum mantarının, çevresindeki mikroskobik altın parçacıklarını kimyasal olarak çözüp filamentleri üzerinde yeniden biriktirdiği tespit edildi. Bu sıra dışı mekanizma sayesinde bilim insanları, yeni altın yataklarının yerini belirlemede mantarların biyolojik gösterge olarak kullanılabileceğini öngörüyor.
Araştırma alanının dünya sınırlarını aşmasıyla birlikte, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen BioAsteroid deneyleri uzay madenciliğinde çığır açtı. Mikro yerçekimi koşullarında test edilen Penicillium simplicissimum mantarının, bir meteorit örneğinde bulunan rutenyumun yüzde 19'unu ve paladyumun yaklaşık yüzde 12'sini başarıyla serbest bıraktığı kanıtlandı.
Elde edilen veriler, paladyum ekstraksiyonunun kontrol grubuna kıyasla 5,5 kat daha yüksek gerçekleştiğini ortaya koydu. Uzayda henüz altın üretmek veya ticari mantar çiftlikleri kurmak mümkün olmasa da, bu gelişmeler Ay, Mars ve asteroitlerden kaynak elde etme süreçlerinde mikroskobik organizmaların kritik rol oynayacağını gösteriyor.
Gelecekte devasa iş makinelerinin yerini alacak bu etkili mikroorganizmalar, hem Dünya'daki zehirli siyanür kirliliğini bitirecek hem de uzay keşiflerinde hammadde tedarikini kökten dönüştürecek.
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