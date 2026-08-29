Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: “NATO felç olacak, sessiz güç olun”

Analizin en çarpıcı bölümlerinden biri ise NATO ve Fransa ile ilgili yapılan değerlendirmeler oldu. İki üye ülke arasında çıkabilecek bir çatışmanın İttifak'ı felç edeceği ve 5. Madde'yi işlevsiz kılacağı savunulurken, Fransa ile imzalanan savunma anlaşmasının yalnızca ana kara ve karasularını kapsadığı, münhasır ekonomik bölgelerdeki anlaşmazlıklarda otomatik bir askeri yardımı tetiklemeyeceği ifade edildi.