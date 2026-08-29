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Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: "NATO felç olacak, sessiz güç olun"

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Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: “NATO felç olacak, sessiz güç olun”

Yunanistan’ın LamiaFM haber platformunda yayımlanan kapsamlı bir analizde, Türkiye ile olası bir askeri çatışma senaryosu ele alınarak Ankara'nın bölgesel askeri ağırlığı ve NATO içindeki vazgeçilmez konumuna dikkat çekildi. İki üye ülke arasında çıkabilecek bir çatışmanın İttifak'ı felç edeceği ve Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının münhasır ekonomik bölgeleri kapsamadığı vurgulanırken, Atina yönetimine yüksek sesli söylemler yerine "sessiz güç" stratejisini benimsemesi önerildi. İsrail'in doğrudan askeri müdahaleden kaçınacağı ve ABD'nin ilk saatlerde ateşkes baskısı yapacağı öne sürülen raporda, 12 deniz mili genişleme girişiminin yüksek riskli bir eşik olduğu ifade edildi.

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Foto - Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: "NATO felç olacak, sessiz güç olun"

Söz konusu analizde, Türkiye’nin bölgesel askeri ağırlığı, geniş operasyon kapasitesi ve NATO içindeki vazgeçilmez konumu nedeniyle olası bir çatışmanın iki ülke sınırlarıyla sınırlı kalmayacağı ve küresel dengeleri sarsacağı vurgulandı.

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Foto - Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: "NATO felç olacak, sessiz güç olun"

İsrail’in Atina’ya istihbarat ve teknolojik destek sağlayabileceği ancak doğrudan askeri müdahaleden kaçınacağı belirtilirken, ABD’nin ise krizin ilk saatlerinde NATO’nun güneydoğu kanadını korumak ve ateşkes sağlamak için yoğun bir diplomatik baskı mekanizması devreye sokacağı öne sürüldü.

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Foto - Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: "NATO felç olacak, sessiz güç olun"

Analizin en çarpıcı bölümlerinden biri ise NATO ve Fransa ile ilgili yapılan değerlendirmeler oldu. İki üye ülke arasında çıkabilecek bir çatışmanın İttifak'ı felç edeceği ve 5. Madde'yi işlevsiz kılacağı savunulurken, Fransa ile imzalanan savunma anlaşmasının yalnızca ana kara ve karasularını kapsadığı, münhasır ekonomik bölgelerdeki anlaşmazlıklarda otomatik bir askeri yardımı tetiklemeyeceği ifade edildi.

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Foto - Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: "NATO felç olacak, sessiz güç olun"

12 deniz mili genişleme girişiminin Ankara'nın "casus belli" ilkesi nedeniyle yüksek riskli bir eşik olduğuna dikkat çekilen raporda, Atina yönetimine yüksek sesli ve agresif söylemler yerine, sahada operasyonel caydırıcılığı artırmayı ve diplomatik kararlılığı savunan "sessiz güç" stratejisini benimsemesi yönünde çağrıda bulunuldu.

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