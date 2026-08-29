Yunan basınından Türkiye ile muhtemel çatışma için şoke eden senaryo: “NATO felç olacak, sessiz güç olun”
Yunanistan’ın LamiaFM haber platformunda yayımlanan kapsamlı bir analizde, Türkiye ile olası bir askeri çatışma senaryosu ele alınarak Ankara'nın bölgesel askeri ağırlığı ve NATO içindeki vazgeçilmez konumuna dikkat çekildi. İki üye ülke arasında çıkabilecek bir çatışmanın İttifak'ı felç edeceği ve Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının münhasır ekonomik bölgeleri kapsamadığı vurgulanırken, Atina yönetimine yüksek sesli söylemler yerine "sessiz güç" stratejisini benimsemesi önerildi. İsrail'in doğrudan askeri müdahaleden kaçınacağı ve ABD'nin ilk saatlerde ateşkes baskısı yapacağı öne sürülen raporda, 12 deniz mili genişleme girişiminin yüksek riskli bir eşik olduğu ifade edildi.