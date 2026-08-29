  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erzincan’da arıcıların yüzünü güldüren sezon! Yaylalarda bal hasadı başladı Kazma kürekle arama dönemi bitiyor! Tonlarca altın ve platini tek hamlede söküp alacaklar Eşi şüpheli şekilde ölen Ünlü spiker Erhan Çelik sessizliğini bozdu! Her şeyi itiraf etti Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor Aileler bu gizemin çözülmesini bekliyor! Binanın temelinden su çıkıyor Türkiye’yi sallayacak iddia: CHP’nin 250 aracı sırra kadem bastı! Kılıçdaroğlu apar topar talimat verdi 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış Fethiye'de alevler evlere sıçradı! Orman yangını büyüyor, mahalleler tahliye ediliyor! Son çıkışıyla “Senin ağzın ne söylüyor” dedirtmişti! İran’ın büyük tepki çeken Türk asıllı liderinden yeni “Türkiye” çıkışı Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin savunma sanayiindeki önlenemez yükselişi karşısında ne yapacağını şaşıran Atina yönetimi, İsrail ile devasa bir askeri anlaşmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. "Aşil Kalkanı" adı verilen çok katmanlı hava savunma sistemi için Tel Aviv ile pazartesi günü masaya oturacak olan Yunanistan; Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerini kapsayan 3.1 milyar euroluk projeyle hava sahasını tamamen İsrail teknolojisine teslim ediyor. Yapay zeka entegrasyonlu bu stratejik hamle, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandırarak Ankara'nın tepkisini çekti.

#1
Foto - Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri karşısında denge arayışına giren Atina, Nisan 2026'da İsrail ile imzaladığı 750 milyon dolarlık çok namlulu roketatar (ÇNRA) anlaşmasının ardından, bu kez 'Aşil Kalkanı' için el sıkışacak.

#2
Foto - Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak 3,1 milyar euroluk 'Aşil Kalkanı' sözleşmesiyle Yunanistan, hava savunmasını tamamen İsrail teknolojisine emanet edecek.

#3
Foto - Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerini kapsayan çok katmanlı ağ, yapay zeka entegrasyonuyla tehditleri maliyet odaklı imha edecek.

#4
Foto - Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

#5
Foto - Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç şirketi İsrailli çıktı!
Gündem

Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç şirketi İsrailli çıktı!

Rekabet Kurumu, İsrailli ilaç şirketi Teva Pharmaceutical Industries Ltd. haksız rekabet şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma, İsraill..
Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin!
Ekonomi

Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X ve T10F'in ardından çok daha geniş bir kesime hitap edecek yeni modeli için hazırlıklarını sürdürüyor..
AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı
Gündem

AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı

Siyasetin nabzını tutan dört farklı araştırma şirketinin haziran ve temmuz sonuçları AK Parti açısından dikkat çekici bir yükselişi ortaya k..
Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat
Dünya

Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat

Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Maz..
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22..
28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek
Aktüel

28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek

Gökyüzü meraklılarını 28 Ağustos sabahı dikkat çekici bir doğa olayı bekliyor... Ay’ın Dünya’nın gölgesine kısmen girmesiyle oluşacak tutulm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23