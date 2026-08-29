Ege’de şer ittifakı resmen belgelendi! Türkiye’ye karşı iyice paniğe kapılan Yunanistan, havayı İsrail’e emanet ediyor

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin savunma sanayiindeki önlenemez yükselişi karşısında ne yapacağını şaşıran Atina yönetimi, İsrail ile devasa bir askeri anlaşmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. "Aşil Kalkanı" adı verilen çok katmanlı hava savunma sistemi için Tel Aviv ile pazartesi günü masaya oturacak olan Yunanistan; Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerini kapsayan 3.1 milyar euroluk projeyle hava sahasını tamamen İsrail teknolojisine teslim ediyor. Yapay zeka entegrasyonlu bu stratejik hamle, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandırarak Ankara'nın tepkisini çekti.