Dev çekirgelerden sonra şimdi de akrep paniği! İstanbul’da evlere kadar girdiler
İstanbul’da dev çekirgelerin ardından bu kez akrepler paniğe yol açtı. Özellikle Üsküdar ve Kağıthane’de görülen akreplerin evlere kadar girmesi paniğe neden oldu.
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İstanbul’da dev çekirgelerin ardından bu kez akrepler paniğe yol açtı. Özellikle Üsküdar ve Kağıthane’de görülen akreplerin evlere kadar girmesi paniğe neden oldu.
İstanbul’da yaz aylarıyla birlikte akrep görülme vakaları arttı. NTV'nin haberine göre, doğal yaşam alanı Marmara Bölgesi ve İstanbul olan bazı akrep türleri özellikle nemli, karanlık ve kot farkı yüksek bölgelerde daha sık görülmeye başladı.
Akreplerin özellikle Üsküdar ve Kağıthane ilçelerinde görüldüğü ifade ediliyor. Nemli ve karanlık alanları seven bu canlıların bazı binalarda yüksek katlara kadar çıkması vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.
Yaban Hayatı Uzmanı Entomolog Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, İstanbul’da birkaç akrep türü bulunduğunu ancak endişe edilecek bir tablo olmadığını söyledi.
Gündoğdu, akreplerin öldürülmemesi gerektiğini belirterek bu canlıların böceklerle beslendiğini ve ekosistem açısından faydalı olduğunu ifade etti.
Evde görülürse ne yapılmalı? Uzmanlara göre akrep görüldüğünde dikkatli şekilde uzaklaştırılmalı. Bir kağıt parçası ve kap yardımıyla akrep zarar vermeden bulunduğu yerden alınabilir. Yaşam alanlarını korumak için nane yağı gibi bitkisel uzaklaştırıcıların da kullanılabileceği uzmanlarca ifade ediliyor.
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