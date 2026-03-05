  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emperyalistlerin ve Siyonistlerin istedikleri oluyor! İran’a misilleme kararı Gümüş mü, altın mı? Dev banka yeni ralli için o rakamı patlattı Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu Gündemi sallayacak keşif: 15 milyar tonluk büyük rezerv bulundu Okan Buruk ve Dursun Özbek'in MHK eleştirileri meyvesini verdi! Mağlubiyeti olmayan hakem dev derbide Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm Sarı Şeytan ve yandaşı Tahran’da sivilleri katletti! Küresel haydutların kirli savaşı: 6 günde başkentte taş taş üstünde kalmadı
Gündem
20
Yeniakit Publisher
Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

#1
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Ortadoğu'da 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan kaos, Mossad’ın kirli planlarının ifşasıyla yeni bir boyut kazandı. Körfez’deki dev petrol ve enerji tesislerini hedef alan saldırıların perde arkasında, bölgeyi istikrarsızlaştırarak küresel enerji krizini tetiklemeyi amaçlayan gizli bir Mossad ağının olduğu iddia ediliyor.

#2
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

KÖRFEZ'E YÖNELİK SALDIRILARDA İSRAİL PARMAĞI İranlı yetkililer, son günlerde Körfez ülkelerinde petrol tesisleri ve sivil altyapıya yönelik bazı insansız hava aracı (İHA) saldırılarının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

#3
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

İngiltere merkezli Middle East Eye'a konuşan İranlı kaynaklara göre, bazı saldırılar İran tarafından gerçekleştirilmedi ve bu eylemler bölgedeki Arap ülkelerini savaşa çekmek amacıyla yapılmış olabilir.

#4
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

İRAN: BAZI SALDIRILARI BİZ YAPMADIK İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, anonim olarak yaptığı açıklamada Körfez'deki bazı saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi.

#5
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Yetkili, özellikle Suudi Arabistan'daki bazı hedeflere yönelik İHA saldırılarının arkasında İsrail'in olabileceğini öne sürerek, "Kesin olarak söyleyebilirim ki bazı saldırılar bizim tarafımızdan yapılmadı." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Son günlerde Suudi Arabistan'da Prens Sultan Hava Üssü, Ras Tanura petrol rafinerisi ve Riyad'daki ABD Büyükelçiliği dahil olmak üzere birçok nokta füze ve İHA saldırılarının hedefi oldu.

#7
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

"MOSSAD İRAN TOPRAKLARINDA OPERASYON YÜRÜTÜYOR" Middle East Eye'a konuşan iki ayrı İranlı kaynak ise, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, İran içinde gizli bir ağ kurarak bazı İHA saldırılarını organize ettiğini bildirdi.

#8
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

İranlı yetkililer, Mossad'a ait olduğu düşünülen İHA depolarının ve operasyon merkezlerinin tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.

#9
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

İsrail'in geçmişte de İran içinde çok sayıda gizli operasyon gerçekleştirdiği biliniyor. Bu operasyonlar arasında İranlı nükleer bilim insanlarının suikastı, İran'ın nükleer programına yönelik siber saldırılar ve gizli nükleer arşivlerin çalınması gibi eylemler bulunuyor.

#10
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

İranlı kaynaklar, Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerilerinden biri olan Ras Tanura'ya yapılan saldırının da Tahran tarafından gerçekleştirilmediğinin Riyad'a iletildiğini bildirdi.

#11
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

"AMAÇ KÖRFEZ ÜLKELERİNİ SAVAŞA ÇEKMEK" İranlı yetkililere göre bu saldırıların amacı, Körfez ülkeleri ile İran arasındaki ilişkileri bozmak ve Arap devletlerini savaşın içine çekmek.

#12
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Bir İranlı kaynak Middle East Eye'a, "Bu, bölgesel barışı ve komşu ülkeler arasındaki ilişkileri sabote etmeye yönelik bir İsrail girişimi." ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Son yıllarda İran ile Körfez ülkeleri arasında özellikle Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerin normalleşmesi için diplomatik adımlar atılmıştı.

#14
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN BAZI İSİMLER DE KİRLİ PLANIN FARKINDA Körfez ülkelerinde son günlerde artan saldırıların arkasındaki aktörlere ilişkin açıklamalar sadece İran tarafından değil, bölge içinden bazı isimler tarafından da dile getiriliyor.

#15
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Suudi Arabistan merkezli Independent Arabia'nın Genel Yayın Yönetmeni ve siyasi analist Adhwan al-Ahmari, Riyad merkezli Asharq News kanalına verdiği röportajda Körfez'e yönelik saldırıların tamamının İran'dan gelmediği ihtimaline dikkat çekti.

#16
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Ahmari, bölgede giderek daha fazla konuşulan bir senaryoya işaret ederek, "Bazıları bu savaşın Körfez ülkelerini İran ile doğrudan bir çatışmaya çekmek için kurulmuş Amerikan-İsrail tuzağı olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

#17
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Suudi gazeteciye göre bu ihtimal her geçen gün daha fazla tartışılmaya başlandı ve Körfez ülkeleri ile Washington arasındaki güven ilişkisi de bu süreçte aşınmaya başladı. "ABD ÇEKİLİRSE KÖRFEZ İRAN'LA BAŞ BAŞA KALABİLİR" Ahmari, ABD'nin savaşın belirli bir aşamasında geri çekilmesi halinde Körfez ülkelerinin İran ile doğrudan bir çatışmanın ortasında kalabileceği uyarısında bulundu.

#18
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Bu senaryoyu şu sözlerle dile getirdi: "Ya ABD bir hafta, on gün ya da iki hafta sonra hedeflerine ulaştığını söyleyip savaşın bittiğini ilan ederse? O zaman Körfez ülkeleri İran ile açık bir çatışmanın ortasında bırakılabilir." Bu durumun bölgeyi uzun süreli ve yıkıcı bir istikrarsızlığa sürükleyebileceğini ifade eden Ahmari, özellikle Körfez ülkelerinin böyle bir senaryoda ağır mali ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

#19
Foto - Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

"İSRAİL İÇİN BÖLGESEL SAVAŞ AVANTAJ" Washington merkezli National Iranian American Council'den analist Sina Toosi de İsrail'in uzun süredir Körfez ülkelerini İran'a karşı daha doğrudan bir cepheye çekmeye çalıştığını söyledi. Toosi'ye göre Körfez ülkelerinin İran ile doğrudan çatışmaya girmesi, İsrail'in stratejik hedeflerine hizmet edebilir. Uzman, böyle bir senaryonun İran'ı daha fazla izole edeceğini ve savaşın tüm bölgeye yayılabileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü
Dünya

Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail ve onun hamisi, küresel zorba ABD, İran’ın sert kayasına çarptı; hain saldırıların bede..
Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar
Dünya

Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar

Hollanda hükümeti, İran kaynaklı saldırı risklerinin arttığı bir dönemde hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen’i Doğu Akdeniz’e ..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'
Dünya

'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan aske..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23