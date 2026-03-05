Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu

Bu senaryoyu şu sözlerle dile getirdi: "Ya ABD bir hafta, on gün ya da iki hafta sonra hedeflerine ulaştığını söyleyip savaşın bittiğini ilan ederse? O zaman Körfez ülkeleri İran ile açık bir çatışmanın ortasında bırakılabilir." Bu durumun bölgeyi uzun süreli ve yıkıcı bir istikrarsızlığa sürükleyebileceğini ifade eden Ahmari, özellikle Körfez ülkelerinin böyle bir senaryoda ağır mali ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacağını söyledi.