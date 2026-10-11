Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, reaktör tesisinin ilk devresinin dayanıklılığını ölçmek amacıyla kritik hidrolik testler başarıyla gerçekleştirildi. Normal çalışma basıncının 1,5 katı olan 24,5 megapascal seviyesine çıkarılan ve okyanusun 2,4 kilometre derinliğindeki basınca denk gelen bu zorlu test, montaj ve kaynak kalitesini bir kez daha tescilledi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, elde edilen bu kusursuz sonucun güç ünitesinin ilk kritikliğe ulaşması yolunda atılmış en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı.