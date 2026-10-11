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Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

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Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, reaktör tesisinin ilk devresinin dayanıklılığını ölçmek amacıyla kritik hidrolik testler başarıyla gerçekleştirildi. Normal çalışma basıncının 1,5 katı olan 24,5 megapascal seviyesine çıkarılan ve okyanusun 2,4 kilometre derinliğindeki basınca denk gelen bu zorlu test, montaj ve kaynak kalitesini bir kez daha tescilledi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, elde edilen bu kusursuz sonucun güç ünitesinin ilk kritikliğe ulaşması yolunda atılmış en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı.

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Foto - Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, reaktör tesisinin 1. devresinin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla hidrolik testler gerçekleştirildi.

#2
Foto - Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, testler sırasında 1. devredeki basınç, reaktör tesisinin normal çalışma basıncının yaklaşık 1,5 katına karşılık gelen 24,5 megapascal (MPa) seviyesine yükseltildi.

#3
Foto - Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

Bu seviye, okyanusun yaklaşık 2,4 kilometre derinliğinde oluşan basınca denk geliyor. İşlemin ilk aşamasında 1. devredeki suyun sıcaklığı 135 santigrat dereceye ulaştı. Söz konusu değer, suyun normal atmosfer basıncı altında kaynadığı sıcaklıktan 35 santigrat derece daha yüksek. Hidrolik testlerin gerçekleştirilmesi için 1. devre, kimyasal olarak demineralize edilmiş suyla dolduruldu. Ardından ana sirkülasyon pompa üniteleri kullanılarak devrede gerekli basınç ve sıcaklık koşulları oluşturuldu.

#4
Foto - Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

Testler sırasında güç ünitesinin işletme personeli, ekipmanların ve boru hatlarının durumunu Ana Kontrol Odası'ndan, otomasyon kontrol sisteminin verileri üzerinden takip etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin inşası süresince binlerce mühendislik çalışması gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

#5
Foto - Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

"Bu kapsamlı çalışmaların sonuçlarının bir bütün olarak kontrol edildiği aşamadayız. 1. çevrimin güvenilirliği, güç ünitesinin tamamının emniyetli şekilde çalışması açısından belirleyici öneme sahip. Bu nedenle ekipmanlara, boru hatlarına ve kaynaklı bağlantılara son derece yüksek teknik gereklilikler uygulanıyor. Hidrolik testler başarıyla tamamlandı. Bu sonuç, montaj, kaynak ve devreye alma çalışmalarının kalitesinin güçlü bir göstergesi olmasının yanı sıra güç ünitesinin ilk kritikliğe ulaşması yolunda atılmış bir diğer adımdır."

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Foto - Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı

Hidrolik testlerin sonucunda, VVER-1200 reaktör tesisinin tasarımında öngörülen kriterler karşılanmış oldu.

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