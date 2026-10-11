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Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi

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Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında yürüttüğü kapsamlı denetim çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan resmi denetleme raporu gereği yapılmak üzere savcılığa gönderilirken, yargı makamlarının dosya üzerinde yapacağı değerlendirmeler kamuoyunun yakından takip ettiği ana odak haline geldi. Borsadaki manipülasyon iddiaları ve fon yatırımlarına ilişkin yürütülen bu süreçte atılacak yeni adımlar büyük bir merakla bekleniyor.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan fon soruşturması sürüyor.

#2
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) adı soruşturmada geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında bir denetim çalışması başlatmıştı.

#3
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi

Edinilen bilgiye göre iki isim için denetleme raporu tamamlandı ve rapor, savcılığa gönderildi.

#4
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi

Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi

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