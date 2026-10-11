Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında yürüttüğü kapsamlı denetim çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan resmi denetleme raporu gereği yapılmak üzere savcılığa gönderilirken, yargı makamlarının dosya üzerinde yapacağı değerlendirmeler kamuoyunun yakından takip ettiği ana odak haline geldi. Borsadaki manipülasyon iddiaları ve fon yatırımlarına ilişkin yürütülen bu süreçte atılacak yeni adımlar büyük bir merakla bekleniyor.