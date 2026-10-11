Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: “Trump’ın yakasından tutup...”
Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına yeniden kavuşma ihtimali Yunanistan siyasetini hareketlendirdi. Başbakan Kiryakos Miçotakis ile eski Başbakan Aleksis Çipras arasında Ankara’nın F-35 programına dönüşü üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Miçotakis, Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkan çevreleri hedef alırken, “Belki de içeri girip Bay Trump’ın yakasından tutup ‘Türkiye’ye F-35 satmaya asla cüret etme’ diyecekler” sözleriyle dikkat çekti.