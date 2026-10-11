Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: “Trump’ın yakasından tutup...”

“Türklerin kendileri bile bunu söylemiyor” Türkiye’nin şu anda F-35 programının dışında bulunduğunu hatırlatan Miçotakis, Çipras’ın Ankara’nın uçakları alacağını neredeyse kesinleşmiş gibi değerlendirmesine şaşırdığını söyledi. Miçotakis, “Bugün konuştuğumuz anda Türkiye F-35 programının dışındadır. Sayın Çipras’ın, Türklerin kendileri bile bunu söylemiyorken Türkiye’nin F-35 alacağını neredeyse peşinen kabul etmesi bana çok büyük bir şaşkınlık veriyor” ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın ise F-35 programına resmen dahil olduğunu belirten Miçotakis, uçakların 2029-2030 döneminde teslim edilmesinin beklendiğini kaydetti.