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Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: “Trump’ın yakasından tutup...” TUSAŞ Motor Sanayii Genel Müdürü Akşit'ten tarihi uyarı! Aldıkları önlemi açıkladı 6'euroluk civata dert açtı! 1.7 milyon otomobil geri çağırıldı WhatsApp’ta rehbere yeni düzen: Kişiler sekmesi test aşamasında Hakan Çalhanoğlu golle döndü Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü 2 kardeş Maltepe’deki faciada hayatını kaybetmişti: Birlikte can verdiler birlikte uğurlandılar Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama Pentapostagma Türkiye'nin yeni silahını böyle duyurdu: Uçan bir cephaneliğe dönüştürüldü
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Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: “Trump’ın yakasından tutup...”

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına yeniden kavuşma ihtimali Yunanistan siyasetini hareketlendirdi. Başbakan Kiryakos Miçotakis ile eski Başbakan Aleksis Çipras arasında Ankara’nın F-35 programına dönüşü üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Miçotakis, Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkan çevreleri hedef alırken, “Belki de içeri girip Bay Trump’ın yakasından tutup ‘Türkiye’ye F-35 satmaya asla cüret etme’ diyecekler” sözleriyle dikkat çekti.

#1
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olabileceğine yönelik tartışmalar Atina’da siyasi hesaplaşmaya dönüştü. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SKAI radyosunda yaptığı açıklamalarda eski Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye’nin F-35 alabileceğine ilişkin endişilerine tepki gösterdi.

#2
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

“Türklerin kendileri bile bunu söylemiyor” Türkiye’nin şu anda F-35 programının dışında bulunduğunu hatırlatan Miçotakis, Çipras’ın Ankara’nın uçakları alacağını neredeyse kesinleşmiş gibi değerlendirmesine şaşırdığını söyledi. Miçotakis, “Bugün konuştuğumuz anda Türkiye F-35 programının dışındadır. Sayın Çipras’ın, Türklerin kendileri bile bunu söylemiyorken Türkiye’nin F-35 alacağını neredeyse peşinen kabul etmesi bana çok büyük bir şaşkınlık veriyor” ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın ise F-35 programına resmen dahil olduğunu belirten Miçotakis, uçakların 2029-2030 döneminde teslim edilmesinin beklendiğini kaydetti.

#3
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

Miçotakis’ten Çipras’a F-35 çıkışı Miçotakis, Türkiye’nin geçmişte F-35 siparişi verdiği dönemi hatırlatarak Çipras’ı hedef aldı. Ankara’nın S-400 sistemi nedeniyle programdan çıkarılmaması halinde 100 F-35’e kadar uçak teslim alabileceğini belirten Yunan Başbakan, Çipras’ın o dönemde ABD’nin Türkiye’ye uçak satışına karşı çıktığı bir açıklamasını hatırlamadığını söyledi. Miçotakis’in sözleri kısa sürede Yunanistan’da yeni bir siyasi tartışmanın kapısını açtı.

#4
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

“ABD’ye kime silah satacağını dikte edemeyiz” Yunan Başbakan, açıklamasının devamında Atina açısından dikkat çekici bir gerçeği de kabul etti. ABD’nin gelişmiş silah sistemlerini hangi ülkeye satacağı konusunda Yunanistan’ın belirleyici olamayacağını söyleyen Miçotakis, “Son tahlilde bizim ABD’ye gelişmiş silah sistemlerini kime satıp satmayacağını dikte etme gücümüz yoktur” dedi.

#5
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

“Trump’ın yakasından tutup...” Programın sunucusunun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında tavizkâr davranmakla suçlanabileceğini hatırlatması üzerine Miçotakis, muhalefeti alaya alan ifadeler kullandı. Yunan Başbakan, Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkan çevrelerin Beyaz Saray önünde protesto düzenleyebileceğini belirterek şöyle konuştu: “Hatta belki de içeri girip Bay Trump’ın yakasından tutup ‘Türkiye’ye F-35 satmaya asla cüret etme!’ diyecek olanlarla aynı kişilerdir herhalde.”

#6
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

Atina’nın hedefini açıkça söyledi: Türkiye’ye karşı üstünlük Miçotakis, Yunanistan’ın silahlanma politikasının temelindeki Türkiye hedefini de açık ifadelerle ortaya koydu. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı “stratejik ve niteliksel üstünlük” sağlamayı amaçladığını belirten Miçotakis, ülkesinin savunmasını güçlendirmek zorunda olduğunu söyledi. Hiçbir müttefikin Yunanistan adına savaşacağının garanti edilemeyeceğini ifade eden Miçotakis, Atina’nın öncelikle kendi askeri gücünü artırması gerektiğini kaydetti.

#7
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

Muhalefet F-16 dosyasını açtı Miçotakis’in açıklamalarına muhalefetten gecikmeden cevap geldi. Yunan basınına yansıyan açıklamada, Çipras’ın 12 Mayıs 2022’de parlamentoda Türkiye’ye muhtemel F-16 satışı konusunda uyarıda bulunduğu hatırlatıldı. Muhalefet, Miçotakis’in o tarihte söz konusu değerlendirmelere “Bu bir yalandır” karşılığını verdiğini belirterek Başbakan’ın öngörülerini sorguladı.

#8
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

“Türkiye F-35 siparişini 2014’te verdi” Muhalefet ayrıca Türkiye’nin F-35 siparişlerinin Çipras’ın başbakanlığı döneminde başladığı yönündeki değerlendirmeye itiraz etti. Yapılan açıklamada Türkiye’nin ABD’ye yönelik F-35 sipariş sürecinin Mayıs 2014’te başladığı ve Miçotakis’in de görev aldığı dönemin hükümetinin buna karşı herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Çipras hükümeti döneminde ise özellikle 2017-2019 yılları arasında Türkiye’nin F-35 programındaki konumuna ilişkin Yunan diasporasıyla temas yürütüldüğü aktarıldı.

#9
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

Trump’ın Türkiye açıklamaları Atina’yı tedirgin ediyor Tartışmanın merkezinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışı konusunda daha önce kullandığı olumlu ifadeler de yer aldı. Muhalefet, Trump’ın Türkiye’ye F-35 satılmasının önünün açılabileceğine yönelik açıklamalarını hatırlatarak Miçotakis hükümetinin Washington politikasını eleştirdi. Türkiye’nin F-35 programına yeniden dönme ihtimali böylece Atina’da yalnızca askeri değil, iç siyasi bir tartışmaya da dönüşmüş durumda.

#10
Foto - Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: "Trump’ın yakasından tutup..."

Ege tartışması da alevlendi Miçotakis aynı röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki mevcut durumu “hafif bir dalgalanma” benzetmesiyle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda planlanmış bir görüşmesinin bulunmadığını ancak Ankara ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti. Muhalefet ise Kaşos çevresinde yaşanan gelişmeler ve Ege’deki deniz parkları tartışmasını gündeme taşıyarak Miçotakis’in “hafif dalgalanma” sözlerine tepki gösterdi. F-35’lerden Ege’ye uzanan karşılıklı açıklamalar, Türkiye’nin savunma alanında atacağı adımların Yunanistan iç siyasetinin de ana gündemlerinden biri olmayı sürdüreceğini ortaya koydu.

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