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Gündem
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Minibüs devrildi 7 kişi yaralandı

2021-08-29 07:55:38
Minibüs devrildi 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İsmail P'nin kullandığı 41 P 6039 plakalı minibüs, Barbaros Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İsmail P'nin kullandığı 41 P 6039 plakalı minibüs, Barbaros Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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