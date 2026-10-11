Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek
Kuzey Kore ile sınır hattında gerilim tırmanmaya devam ederken, Güney Kore savunma teknolojisinde küresel dengeleri sarsacak devasa bir eşiği geride bıraktı. Seul yönetimi, ses hızının en az beş katına (Mach 5) ulaşabilen ve mevcut füze savunma kalkanlarını tamamen etkisiz kılma kabiliyetine sahip bin kilometre menzilli ilk yerli hipersonik silahının test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.