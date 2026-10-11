  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
EYT sonrası yeni dönem başladı! 3600 günle emeklilik ve ikinci maaş formülü açıklandı Yeni dönem ne zaman başlayacak? Gözler A Milli Teknik Direktörlüğü koltuğunda! Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da İşte bu hiç beklenmiyordu: Okan Buruk mesajı verdi, ilk yolcu netleşti Tam kıvamında yapmak için... Evde yoğurt yapmanın püf noktası! Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek Bina yıkımları arttı! Eskilerden yenilere kaçış başladı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek

Kuzey Kore ile sınır hattında gerilim tırmanmaya devam ederken, Güney Kore savunma teknolojisinde küresel dengeleri sarsacak devasa bir eşiği geride bıraktı. Seul yönetimi, ses hızının en az beş katına (Mach 5) ulaşabilen ve mevcut füze savunma kalkanlarını tamamen etkisiz kılma kabiliyetine sahip bin kilometre menzilli ilk yerli hipersonik silahının test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

#1
Foto - Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek

Kuzey Kore ile sınır hattında tırmanan gerilim sürerken Güney Kore, savunma teknolojisinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Seul yönetimi, ses hızının en az beş katına (Mach 5) ulaşabilen ve mevcut füze savunma sistemlerini etkisiz kılma yeteneğine sahip 1.000 kilometre menzile kadar çıkabilen ilk yerli hipersonik silahının test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

#2
Foto - Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un da bizzat katıldığı testte; fırlatılan silahın planlanan irtifada itici roketinden ayrıldığı, ardından hem dikey hem de yatay manevralar yaparak belirlenen hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı.

#3
Foto - Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek

Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin güvenliğini kendi öz gücüyle sağlaması gerektiğinin altını çizerek, ülkenin en güçlü konvansiyonel silahlarından biri olan Hyunmoo-5 balistik füzesini de yerinde inceledi.

#4
Foto - Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek

Bölgedeki askeri hareketlilik, iki ülke arasındaki ağır silahlandırılmış sınır hattında yaşanan mayın patlamalarıyla daha da tırmandı. Üç Güney Kore askerinin yaralandığı olayla ilgili inceleme yapan Güney Kore ordusu ve Birleşmiş Milletler Komutanlığı, patlayıcıların Kuzey Kore tarafından yerleştirildiği sonucuna vardı.

#5
Foto - Mevcut savunma sistemlerini tarihe gömecek silah fırlatıldı! Bin kilometre menzilli hipersonik füze dengeleri altüst edecek

Pyongyang yönetimi ise iddiaları reddederek Seul’ün özür taleplerini geri çevirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ASELSAN'a abandıkça abandı!
Ekonomi

ASELSAN'a abandıkça abandı!

Küresel finans piyasalarının sömürü çarklarından ABD merkezli Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği milyarlarca liralık..
Okul Gıdası uygulamasında geçiş süresi yeniden belirlendi!
Eğitim

Okul Gıdası uygulamasında geçiş süresi yeniden belirlendi!

Okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı ürünlere yönelik 'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş tarihi 13 Eylül 2027’ye ertelendi...
1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet
Gündem

1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Yürütülen operasyonda 1,5 milyar lira el..
Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?
Aktüel

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.
Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener'den flaş karar
Ekonomi

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener'den flaş karar

Fon soruşturması kapsamında 1 Ekim'de tutuklanan Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener şirketteki tüm görev..
Yıldırım caminin minaresine isabet etti
Yaşam

Yıldırım caminin minaresine isabet etti

Hatay Erzin'de sağanak sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii’nin minaresine yıldırım düştü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23