ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!
ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel finans piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış göstermesi ve gıda ile barınma maliyetlerindeki tırmanışın sürmesi üzerine ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,60’ı aşan sert bir değer kaybı yaşadı. ABD ekonomisindeki faiz baskısını ve enflasyon belirsizliğini körükleyen bu gelişme, küresel sermaye piyasalarında satış dalgasını tetikledi.