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Ekonomi
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ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel finans piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış göstermesi ve gıda ile barınma maliyetlerindeki tırmanışın sürmesi üzerine ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,60’ı aşan sert bir değer kaybı yaşadı. ABD ekonomisindeki faiz baskısını ve enflasyon belirsizliğini körükleyen bu gelişme, küresel sermaye piyasalarında satış dalgasını tetikledi.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, altın piyasasında sert düşüşe neden oldu. Ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerilerken, kayıplar yüzde 2,60'ı aştı. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 580 liradan 6 bin 540 liraya kadar düştü.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

ABD'de piyasaların merakla beklediği ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerini aştı. Enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜKSELDİ Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekim ayında yüzde 0,3 artış gösterdi. Çekirdek enflasyondaki aylık yükseliş, ağustos ve eylül aylarında da yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti. Böylece çekirdek enflasyon üç ay üst üste aynı oranda artmış oldu.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında satış baskısı arttı. Ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerilerken, değer kaybı yüzde 2,60'ı aştı. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, piyasalarda fiyat hareketliliğini artırdı.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

GRAM ALTIN 6 BİN 540 LİRAYA GERİLEDİ Küresel piyasalardaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Enflasyon verileri açıklanmadan önce 6 bin 580 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 540 liraya kadar geriledi. Böylece gram altında kısa sürede yaklaşık 40 liralık düşüş yaşandı.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

GIDA VE BARINMA MALİYETLERİNDE ARTIŞ ABD'de ekim ayında barınma maliyetleri yüzde 0,3 artarak genel endeksteki aylık yükselişin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Barınma maliyetlerindeki artış eylülde yüzde 0,4 olmuştu. Gıda fiyatları eylülde değişim göstermemesinin ardından ekimde yüzde 0,5 arttı. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,4, dışarıda yemek fiyatları ise yüzde 0,5 yükseldi. Sığır eti fiyatları yüzde 0,9 artarken, meyve ve sebze ile süt ürünlerinde fiyat artışı yüzde 0,6 oldu. Alkolsüz içecek fiyatları ise yüzde 0,3 geriledi.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HIZ KESTİ Enerji fiyatları eylüldeki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,7 yükseldi. Benzin fiyatları bir önceki ayki yüzde 9,1'lik artışın ardından yüzde 1,0 arttı. Benzindeki yıllık fiyat artışı yüzde 37,4 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları yüzde 0,9, fuel oil fiyatları yüzde 2,0 yükselirken, doğal gaz fiyatları yüzde 0,8 geriledi. Ekim ayında ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları yüzde 1,2 düşerken, yıllık bazda gerileme yüzde 3,3 oldu. Yeni araç fiyatları ise aylık yüzde 0,2 arttı. Ulaşım hizmetleri ve eğlence fiyatları yüzde 0,8'er, motorlu taşıt sigortası fiyatları yüzde 0,7 yükseldi. Sağlık hizmetleri fiyatları yüzde 0,3, hastane hizmetleri fiyatları yüzde 0,8 arttı.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

REEL HAFTALIK KAZANÇLARDA DEĞİŞİM OLMADI ABD'de reel ortalama haftalık kazançlar ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Mevsimsellikten arındırılmamış TÜFE endeksi ise ekimde 337,511 seviyesine yükselirken, aylık artış yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

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Foto - ABD’den gelen veriyle piyasalar sallandı! Altında sert çakılma: Ons ve gram altın tepetaklak oldu!

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Yorumlar

Deşifre ediyorum

Medyum Memiş ne diyor bu işe?

Necati Gedikoglu

Artık bırakın şu ab yi abd yi duvalet kagıtı paralarina rağbet ederek ekonomiler e hainlik yapmayın bu insanlık ne kadar kot kafa anlamadım
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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