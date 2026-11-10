Türkiye’nin hedefi büyük! Rüzgar enerjisinde çıta yükseldi

GWEC CEO'su Ben Backwell ise Türkiye'nin dünya pazarları için üretim yapan güçlü tedarik zincirine sahip olduğunu belirtti. Backwell, “Türkiye'nin rüzgar enerjisi yolculuğunun ne kadar ilham verici olduğunu da vurgulamak istiyorum. Öncelikle Avrupa'nın en büyük ikinci rüzgar pazarı haline gelmesi nedeniyle tebrik ederim. Türkiye'nin dünya için de üretim yapan yüzlerce tedarik zinciri şirketine sahip olması çok önemli. Geçen yıl dünya genelinde 165 GW, yeni rüzgar kapasitesi kuruldu" dedi.