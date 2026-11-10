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Ekonomi
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Altın yatırımcısını üzdü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın yatırımcısını üzdü!

Dün günü 6 milyon 640 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı 6 milyon 578 bin liraya düştü.

#1
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 578 bin liraya geriledi.

#2
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 570 bin lira, en yüksek 6 milyon 665 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 640 bin liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 884 milyon 475 bin 538,65 lira, işlem miktarı ise 895,04 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 897 milyon 215 bin 734,72 lira olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Eforgold Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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