SON DAKİKA
Gündem
AK Partili Orhan Miroğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Yüzbaşının köpeğine tekmil vermek zorunda kaldık
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Partili Orhan Miroğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Yüzbaşının köpeğine tekmil vermek zorunda kaldık

AK Parti eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, katıldığı bir canlı yayında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Ak Parti 25. ve 26. Dönem Mardin Milletvekili, Diyarbakır Cezaevi'nde kaldığı yıllara ilişkin konuşurken; gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti eski Mardin Milletvekili. Orhan Miroğlu Lider Haber TV'de Soruyoruz programında Gazeteci Neşe Berber'in sorularını yanıtladı.

Programda Diyarbakır Cezaevi'nde kaldığı zamanları konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. "Bazı anlar anlatılamaz, hissedilir" diyen Miroğlu, "Bu önemli bir meselesi Türkiye'nin hiçbir şey için geç değildir. 50 yıllık bir hikaye bu aslında. Hala 12 Eylül Anayasası ile uğraşıyoruz. İlk girdiğim gün sesler ve izler oldu. 41 yıl sonra girdim ben o cezaevine. Bir yüzbaşının köpeği Co. Tekmil vermek zorunda kaldığımız bir hayvandı." ifadelerini kullandı. Kaynak: Haberler

