Bojan Kumer'den çok konuşulacak sözler: Türkiye bunun üstesinden gelir

Kumer, Türkiye'nin yalnızca Avrupa için değil, tüm bölge için son derece önemli bir ülke olduğunu ifade etti. Asya, Avrupa ve Afrika arasında yer alan Türkiye'nin jeopolitik konumunun çok kritik olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğine işaret eden Bakan Kumer, şöyle konuştu: "Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan çok önemli gaz bağlantılarının bir kısmı Türkiye üzerinden geçiyor. Ayrıca son birkaç yılda Avrupa pazarına olan açıklığı da ilişkilerde son derece kritik rol oynadı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hızlı bir ivme yakaladığını ve bu alanda giderek daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bu da ortak geleceğimiz açısından oldukça umut verici bir gelişme."