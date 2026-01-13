İflas etmişti! Baykar ayağa kaldırdı

Piaggio bünyesinde bir yanda P180 uçağının imalatının gerçekleştirildiğini, diğer yanda ise motor parçaları üretim ve motor bakım işletmesinin faaliyet gösterdiğini anlatan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüm yetenekler ve uzmanlıklarla birlikte, çok benzersiz bir uçağa sahipsiniz. Dünyanın en hızlı turboprop uçağı ve eşsiz bir tasarımı var. Piaggio tesisleri, kabiliyetleri, yetenekleri, mirası ve marka ismiyle Baykar'ın insansız hava araçları alanındaki yeni inovasyonlarının desteğiyle birleşince parlak bir gelecek görüyoruz. P180 çok özel bir uçak, her ne kadar üretim kapasitesi birkaç yıldır düşük seviyelerde tutulmuş olsa da Baykar olarak vizyonumuz ve geniş stratejimiz bu operasyonları canlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmaktır.