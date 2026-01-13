Rusya duyurdu: En pahalısı Türkiye'den alındı
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2025 yılında Rusların en pahalıya satılan turun Türkiye'ye olduğunu duyurdu.
Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2025 yılında tur operatörleri tarafından bireysel müşterilere satılan en pahalı yurtdışı turların yıllık sıralamasını yayımladı. Tüzel kişilere yapılan satışların dahil edilmediği listede, 2025’te lüks segmentte hem talebin hem de çeşitliliğin arttığı görüldü.
ATOR verilerine göre 2024 yılında ilk 10 tur 16 ile 59 milyon ruble arasında değişirken, 2025’te fiyat aralığı 21,9–35,3 milyon ruble bandında şekillendi. İlginin artması nedeniyle liste bu yıl ilk 15 tur olarak genişletildi.
En pahalı satışlarda Türkiye, Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland başı çekerken; Tanzanya, Mauritius, Fiji ve Yeni Zelanda gibi egzotik destinasyonlar da dikkat çekti. 2025’in öne çıkan bir diğer özelliği ise kişiye özel programlar ile Türkiye’de, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında villa bazlı büyük aile rezervasyonlarının üst sıralara yükselmesi oldu.
10.sırada Bodrum’da büyük bir villada iki ailenin konakladığı tatil yer aldı. Üç haftalık programın bedeli 21,9 milyon ruble.
8.sırada Belek’te villa konaklamalı lüks aile tatili yer aldı. Toplam maliyet 23,4 milyon ruble.
5.sırada Mauritius’ta beş yıldızlı otelde 20 günlük tatil bulunuyor. Toplam bedel 27,3 milyon ruble.
4.sırada Tanzanya’da safari ve Zanzibar’da tatili kapsayan premium program yer aldı. Maliyeti 28 milyon ruble.
3.sırada Tayland’da dört yatak odalı villada geçirilen 21 gecelik tatil bulunuyor. Bedeli 29,7 milyon ruble.
2.sırada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı kapsayan, Cristiano Ronaldo’nun maçının da dahil olduğu kombine tur yer aldı. Tur için 31 milyon ruble ödendi.
1.sırada ise yılın en pahalı turu yer aldı. Bodrum’da yeni açılan bir otelde, üç yatak odalı villada geçirilen 10 gecelik tatilin bedeli 35,3 milyon ruble oldu.
