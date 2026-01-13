Rusya duyurdu: En pahalısı Türkiye'den alındı

En pahalı satışlarda Türkiye, Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland başı çekerken; Tanzanya, Mauritius, Fiji ve Yeni Zelanda gibi egzotik destinasyonlar da dikkat çekti. 2025’in öne çıkan bir diğer özelliği ise kişiye özel programlar ile Türkiye’de, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında villa bazlı büyük aile rezervasyonlarının üst sıralara yükselmesi oldu.