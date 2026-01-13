  • İSTANBUL
Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi
Haber Merkezi

Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi

Uzun bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele veren oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber geldi.

Foto - Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan oyuncu Ufuk Özkan, hastaneye kaldırıldı.

Foto - Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, karaciğer nakli için uygun donör beklendiğini belirtti.

Foto - Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi

Umut Özkan, açıklamasında şunları kaydetti: "Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir.

Foto - Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi

Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

