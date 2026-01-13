  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili Orhan Miroğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Yüzbaşının köpeğine tekmil vermek zorunda kaldık Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek Altıncı nesil savaş uçaklarını hangi ülkeler geliştiriyor? KAAN bu sınıfta mı? Rusya duyurdu: En pahalısı Türkiye'den alındı Bojan Kumer'den çok konuşulacak sözler: Türkiye bunun üstesinden gelir Çin'den yapay zeka itirafı Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek
Giriş Tarihi:

Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, "bolluk ve bereket yılı" diyerek büyük zamların yapılacağı seneyi canlı yayında açıkladı.

1
#1
Foto - Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında "2026 yılında ekonomiyi neler bekliyor?" sorusu masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasalara para akışının rahatlayacağına işaret ettiği konuşması da yorumlanarak ekonomik göstergeler ele alındı. Gazeteci Şamil Tayyar emekliler ve asgari ücretliler için gerçek rahatlamanın sağlanacağı tarihi söyledi.

#2
Foto - Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek

Tayyar, "Türkiye bu ekonomik zorluklarla güçlüklerle 5 yıldır mücadele ediyor. Dar ve sabit gelirlilerin bütçesinde ciddi ve ağır tahribata yol açtı. Yeni süreçte çok daha önemli reformlara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.

#3
Foto - Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek

"Temmuz ayında ikinci kez asgari ücrete artış olmaz, seyyanen zam olmaz" diyen Tayyar 2027 yılını işaret etti: "Emekli ve kamu çalışanları için asıl düzenlemeler 2027 yılı içinde yapılacak. Düzenlemeler bu yıl sonu yapılacaktır. Emekliler gittiğimiz her yerde durdurup soruyor. Enflasyon oranı gibi klasik yöntemlerin ötesinde ciddi artışlar bekliyorum. Seyyanen zam da olacaktır. Asgari ücrette, emekli maaşında memur maaşında ciddi artışlar bekliyorum. 2027 yılı bolluk ve bereket yılı olarak planlanıyor. Kapsamlı reform paketleri Meclis'e gelecek. Bu yıl 2025'e göre belki biraz daha iyi olabilir ama sıkılaşma politikasının etkileri hissedilecek. 2027 yılında rahatlama hissedilir."

#4
Foto - Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bakan Şimşek'in açıklamalarını yorumlayarak bu yıl iş insanlarının finansmana ulaşmasının kolaylaşacağına işaret etti.

#5
Foto - Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek

Enflasyonun düşmesiyle paraya erişimin rahatlayacağını belirterek "2026 baharından itibaren çok daha farklı bir döneme gireceğimizi söyleyebilirim." dedi. Kaynak: TGRT Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adaletli hak ediş

ŞAMİL TAYYAR 2028 seçimlerinin 2027 de yapılacağın̈ı ve mevcut iktidarın seçim yatırımı için kesenin ağzını açacağını duyurmuş oldu. Özellikle ssk emeklisine güncel hak ettiği maaş neyse onu verin. Adaletsiz zamlarla emeklileri enayi yerine koymayın. 2025 başında 6250 günle emekli olana 43.500 tl maaş bağladınız. Adaletsizlik icraatlarından vaz geçin.

Kardeş

Vatandaş primini en üstten ödedi ise ne olacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu
Gündem

Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu

Antalya Valisi Hulusi Şahin ‘Korkunç bir rakam' diyerek, 16 milyar liraya el konulduğunu duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Gündem

Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden cumhur..
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23