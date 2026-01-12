  • İSTANBUL
Gündem
Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi
Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi

Son dönemde Sudan, Libya ve Somali'deki mevcut hükümetlere yönelik sinsi planlar yapan BAE uluslararası kamuoyu tarafından dışlanmaya başlandı.

Foto - Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi

Somali, Somaliland'ı ülke olarak tanıyan İsrail ile iş birliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı. Somali Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Mogadişu’da bugün Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama başkanlığında toplandı.

Foto - Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi

Toplantıda, Somali Hükümeti ile BAE arasında güvenlik ve savunma alanlarında yapılan tüm anlaşmaların ve iş birliği düzenlemelerinin feshedilmesine karar verildi. Kararın, Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarında yürütülen tüm anlaşma ve ortak faaliyetleri kapsadığı bildirildi.

Foto - Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi

Bakanlar Kurulu, söz konusu kararın, Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğini, ulusal birliğini ve siyasi bağımsızlığını hedef alan kötü niyetli girişimlere ilişkin güçlü raporlar ve kanıtlara dayandığını vurguladı. Somali hükümeti, ülkenin, toprakları, limanları, güvenlik işleri ve dış ilişkileri üzerinde tam egemenlik hakkına ve anayasal yetkiye sahip olduğunu bir kez daha teyit etti. Toplantıda ayrıca, Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Bunun yanı sıra Tahkim Kanun Tasarısı, Ulusal Afet Risk Yönetim Fonu (NDRMF) yönetmeliği ile Şirket Hizmetleri Kanunu’na ilişkin yönetmelik de onaylandı.

Foto - Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi

Egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik kanun tasarısının, federal hükümete bilgi verilmeden ve ilgili bakanlığın gözetimi olmaksızın, alt yönetimlerin ve özel kurumların yabancı taraflarla herhangi bir anlaşma yapmasını yasakladığı belirtildi.

