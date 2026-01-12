Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi

Bakanlar Kurulu, söz konusu kararın, Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğini, ulusal birliğini ve siyasi bağımsızlığını hedef alan kötü niyetli girişimlere ilişkin güçlü raporlar ve kanıtlara dayandığını vurguladı. Somali hükümeti, ülkenin, toprakları, limanları, güvenlik işleri ve dış ilişkileri üzerinde tam egemenlik hakkına ve anayasal yetkiye sahip olduğunu bir kez daha teyit etti. Toplantıda ayrıca, Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Bunun yanı sıra Tahkim Kanun Tasarısı, Ulusal Afet Risk Yönetim Fonu (NDRMF) yönetmeliği ile Şirket Hizmetleri Kanunu’na ilişkin yönetmelik de onaylandı.