Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Çinli operatörler, ITU’ya sundukları diğer projelerde de iddialı hedefler ortaya koydu: China Mobile – L1 Projesi: 2.520 uydu, Shanghai Spacecom Qianfan Takımyıldızı: 1.296 uydu, Guowang Ağı: 13.000 uydu, Qianfan Genişleme Planı: 2030’a kadar 15.000’den fazla uydu. Bu projeler, Guowang (Dev Ağ) adı altında tek bir bütünleşik sistem hâline getirilecek. Böylece Çin, hem ticari internet servisleri hem de devlet iletişimi için tamamen yerli bir uzay altyapısına sahip olacak.