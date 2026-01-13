Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler
ABD ile Çin arasındaki uzay rekabeti yeni bir boyuta taşınıyor. Önümüzdeki yıllarda 200 binden fazla internet uydusunu yörüngeye yerleştirecekler.
Küresel uzay ekonomisinin en stratejik alanı haline gelen Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) üzerindeki rekabet hız kesmeden sürüyor.
ABD’nin SpaceX öncülüğünde kurduğu Starlink uydu ağı, şu an açık ara önde olsa da, Çin bu üstünlüğü kırmak için bugüne kadarki en büyük hamlesine hazırlanıyor.
Çinli firmalar, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) sundukları yeni başvurularla toplam 200 binden fazla uydu içeren projeler için resmi onay sürecini başlattı.
Son başvurular arasında en dikkat çekici olanlar, CTC-1 ve CTC-2 adlı projeler. Her biri yaklaşık 96.714 uydudan oluşan bu iki ağ, tamamlandığında dünyanın en geniş yörünge altyapılarından biri olacak.
Uzmanlara göre, bu kadar büyük bir ağın oluşturulması Çin’e küresel internet kapsaması, askeri iletişim ve uzay veri aktarımı konularında stratejik avantaj sağlayacak.
ABD ve Çin’in aynı yörünge alanlarında genişleme hedefi, frekans ve pozisyon rekabetini tehlikeli seviyelere taşıyor. SpaceX’in şu anda yörüngede 5 binden fazla aktif Starlink uydusu bulunuyor ve şirketin hedefi bu sayıyı 42 bine çıkarmak.
Çin ise bu durumu “yörünge işgali” olarak nitelendiriyor ve ITU nezdinde daha adil yörünge tahsisi çağrısında bulunuyor. Ancak aynı zamanda, kendi uydularını hızla artırarak fiilen ABD’ye benzer bir strateji izliyor.
Çinli operatörler, ITU’ya sundukları diğer projelerde de iddialı hedefler ortaya koydu: China Mobile – L1 Projesi: 2.520 uydu, Shanghai Spacecom Qianfan Takımyıldızı: 1.296 uydu, Guowang Ağı: 13.000 uydu, Qianfan Genişleme Planı: 2030’a kadar 15.000’den fazla uydu. Bu projeler, Guowang (Dev Ağ) adı altında tek bir bütünleşik sistem hâline getirilecek. Böylece Çin, hem ticari internet servisleri hem de devlet iletişimi için tamamen yerli bir uzay altyapısına sahip olacak.
Alçak Dünya Yörüngesi’nde 400 ila 2.000 kilometre yükseklikte dolaşan binlerce uydu, uzay çöpü ve çarpışma riski açısından büyük endişe yaratıyor. Geçtiğimiz ay, bir Starlink uydusunun kontrolsüz düşüşü bu riskin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, önümüzdeki on yıl içinde aktif uydu sayısının 500 bini aşabileceğini, bu durumun da yörüngesel çakışma olasılığını katlayacağını belirtiyor.
ITU’nun 2019’da yürürlüğe koyduğu kurallar gereği, bir uydu sistemi başvurusundan sonra: 2 yıl içinde uyduların ’u, 5 yıl içinde P’si, 7 yılın sonunda ise tamamı faaliyete geçmek zorunda. Bu da Çinli şirketlerin 2032’ye kadar on binlerce uyduluk dev bir ağı yörüngeye yerleştirmesi gerektiği anlamına geliyor.
ABD’nin Starlink, Çin’in ise Guowang projeleri üzerinden yürüttüğü bu yarış, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geleceğini belirleyecek. Yörünge tahsisleri sınırlı olduğundan, erken hareket eden ülke avantajı her geçen gün daha da önem kazanıyor.
Uzay ekonomisinin önümüzdeki on yıldaki kaderi, artık sadece roketlerin değil, yörüngedeki veri trafiğini kim yönetecek sorusunun etrafında şekilleniyor. Haber Kaynağı: Interesting Engineering
