  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili Orhan Miroğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Yüzbaşının köpeğine tekmil vermek zorunda kaldık Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek Altıncı nesil savaş uçaklarını hangi ülkeler geliştiriyor? KAAN bu sınıfta mı? Rusya duyurdu: En pahalısı Türkiye'den alındı Bojan Kumer'den çok konuşulacak sözler: Türkiye bunun üstesinden gelir Çin'den yapay zeka itirafı Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı
Teknoloji-Bilişim
13
Yeniakit Publisher
Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

ABD ile Çin arasındaki uzay rekabeti yeni bir boyuta taşınıyor. Önümüzdeki yıllarda 200 binden fazla internet uydusunu yörüngeye yerleştirecekler.

#1
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Küresel uzay ekonomisinin en stratejik alanı haline gelen Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) üzerindeki rekabet hız kesmeden sürüyor.

#2
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

ABD’nin SpaceX öncülüğünde kurduğu Starlink uydu ağı, şu an açık ara önde olsa da, Çin bu üstünlüğü kırmak için bugüne kadarki en büyük hamlesine hazırlanıyor.

#3
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Çinli firmalar, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) sundukları yeni başvurularla toplam 200 binden fazla uydu içeren projeler için resmi onay sürecini başlattı.

#4
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Son başvurular arasında en dikkat çekici olanlar, CTC-1 ve CTC-2 adlı projeler. Her biri yaklaşık 96.714 uydudan oluşan bu iki ağ, tamamlandığında dünyanın en geniş yörünge altyapılarından biri olacak.

#5
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Uzmanlara göre, bu kadar büyük bir ağın oluşturulması Çin’e küresel internet kapsaması, askeri iletişim ve uzay veri aktarımı konularında stratejik avantaj sağlayacak.

#6
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

ABD ve Çin’in aynı yörünge alanlarında genişleme hedefi, frekans ve pozisyon rekabetini tehlikeli seviyelere taşıyor. SpaceX’in şu anda yörüngede 5 binden fazla aktif Starlink uydusu bulunuyor ve şirketin hedefi bu sayıyı 42 bine çıkarmak.

#7
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Çin ise bu durumu “yörünge işgali” olarak nitelendiriyor ve ITU nezdinde daha adil yörünge tahsisi çağrısında bulunuyor. Ancak aynı zamanda, kendi uydularını hızla artırarak fiilen ABD’ye benzer bir strateji izliyor.

#8
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Çinli operatörler, ITU’ya sundukları diğer projelerde de iddialı hedefler ortaya koydu: China Mobile – L1 Projesi: 2.520 uydu, Shanghai Spacecom Qianfan Takımyıldızı: 1.296 uydu, Guowang Ağı: 13.000 uydu, Qianfan Genişleme Planı: 2030’a kadar 15.000’den fazla uydu. Bu projeler, Guowang (Dev Ağ) adı altında tek bir bütünleşik sistem hâline getirilecek. Böylece Çin, hem ticari internet servisleri hem de devlet iletişimi için tamamen yerli bir uzay altyapısına sahip olacak.

#9
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Alçak Dünya Yörüngesi’nde 400 ila 2.000 kilometre yükseklikte dolaşan binlerce uydu, uzay çöpü ve çarpışma riski açısından büyük endişe yaratıyor. Geçtiğimiz ay, bir Starlink uydusunun kontrolsüz düşüşü bu riskin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, önümüzdeki on yıl içinde aktif uydu sayısının 500 bini aşabileceğini, bu durumun da yörüngesel çakışma olasılığını katlayacağını belirtiyor.

#10
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

ITU’nun 2019’da yürürlüğe koyduğu kurallar gereği, bir uydu sistemi başvurusundan sonra: 2 yıl içinde uyduların ’u, 5 yıl içinde P’si, 7 yılın sonunda ise tamamı faaliyete geçmek zorunda. Bu da Çinli şirketlerin 2032’ye kadar on binlerce uyduluk dev bir ağı yörüngeye yerleştirmesi gerektiği anlamına geliyor.

#11
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

ABD’nin Starlink, Çin’in ise Guowang projeleri üzerinden yürüttüğü bu yarış, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geleceğini belirleyecek. Yörünge tahsisleri sınırlı olduğundan, erken hareket eden ülke avantajı her geçen gün daha da önem kazanıyor.

#12
Foto - Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler

Uzay ekonomisinin önümüzdeki on yıldaki kaderi, artık sadece roketlerin değil, yörüngedeki veri trafiğini kim yönetecek sorusunun etrafında şekilleniyor. Haber Kaynağı: Interesting Engineering

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu
Gündem

Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu

Antalya Valisi Hulusi Şahin ‘Korkunç bir rakam' diyerek, 16 milyar liraya el konulduğunu duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Gündem

Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden cumhur..
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23