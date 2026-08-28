MB gecelik fonlama faizini 3 puan düşürmüştü: 3 kamu bankasından ilk açıklama geldi

Özegen, teminatla ilgili problemler ve teminata esas kıymet, değer, menkul ve gayrimenkullere atfedilen finans sektöründeki değerleri dikkate aldığında KGF kefaletinin bölge için çok önemli olduğunu belirtti. TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci diliminin 2026 yılı için devam ettiğini kaydeden Özegen, "Merkez Bankası ile başkanımız görüşüyor, 3'üncü ve 4'üncü dilimleri de aralıksız devam ettirmeyi planlıyoruz. Şu anda bizim KGF öz kaynaktan bankalarımızla yürüttüğümüz yaklaşık 10 programımız var. Diğer taraftan 7 Hazine kontrgarantisiyle devam ettirdiğimiz programın olduğunu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz günlerde Ziraat, Halk ve Vakıf Bankası ile yeni başladığımız tematik programlar ve hazırlığını yaptığımız programlar var. Ayrıca tarımla ilgili öz kaynaktan bir programa çıktık. Ziraat Bankası bu konuda lokomotif ancak orada sübvansiyonlu krediler kullanılırken biz KGF öz kaynaktan bir pilot uygulama olarak başladık. Gayet de başarılı bir şekilde gidiyor. Bölgemiz ve ülkemiz için yeni kardeşlik ikliminin inşallah ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bunun ekonomik değerleriyle de bölge halkı tarafından taçlandırılarak Türkiye ekonomisinin gelecekte daha güzel yerlerde olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Bir Çerçeve Yasa var. 50 yıllık bir çatışmalı süreç bu ülkede sonlanıyor. 20 aydır tek bir insanımız ölmedi. Bundan daha değerli hiçbir şey olmaz." dedi. Bu toplantı kararını aldıktan sonra sektörlere yaptıkları çağrıda finans sektörü ile birebir görüşme yapmak için 250 başvuru aldıklarını ifade eden Kaya, bu buluşmada iş dünyası olarak bankacılık sektörüne taleplerini ileteceklerini kaydetti. Kaya, "Kadın girişimcilerimiz özellikle bölgede şu an önemli bir aşamadalar. Kadın girişimcilerimize özellikle bazı kredilerde pozitif ayrımcılık talebimiz var. Bu çatışmaların en çok etkilediği sektör tarım ve hayvancılık. Şimdi barışla birlikte hızlı bir şekilde insanlar tarıma ve hayvancılığa yönelecek. Oradaki limitler konusunda Sayın Genel Müdürüm (Alpaslan Çakar) çok teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası olarak Diyarbakır'ı iyi bir noktaya getirdiniz. Bölge, tarımda Türkiye'yi hatta Ortadoğu'yu doyurabilecek bir noktada, bu potansiyelimizi kullanalım. Bu konuda da limit anlamında sizden destek rica ediyorum." diye konuştu.