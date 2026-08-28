MB gecelik fonlama faizini 3 puan düşürmüştü: 3 kamu bankasından ilk açıklama geldi

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de bankacılık sektörünün reel sektörü dinlemesi, reel sektörün de bankacılık sektörünün şartlarını bilmesi gerektiğini belirtti. Yeşil, "İstişare varsa güven vardır. Güven varsa ticaret vardır. Ticaret varsa üretim, yatırım ve istihdam vardır." dedi. Kentin ticaret, tarım ve hayvancılık potansiyeline değinen Yeşil, hedeflerinin sadece tarlada ürün üretmek olmadığını, ürünü kentte işleyerek, paketleyip markalaştırarak, ülkeye ve dünyaya satmak istediklerini söyledi. Yeşil, girişimcilerin kente yatırım yapma arzusunun olduğunu ve bunun için finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kente yapılacak yatırımın bütün bölgeye katkısının olacağını vurguladı. Çerçeve Yasa'nın TBMM'den geçmesini bölgenin geleceği açısından çok önemli gördüklerini dile getiren Yeşil, şunları kaydetti: "İş dünyası olarak huzurun ve güvenin kıymetini çok iyi biliyoruz. Çünkü ekonominin en büyük teşviki huzurdur. Huzur güçlendikçe yatırım artar, turizm gelişir, ticaret büyür, yeni fabrikalar açılır, gençlerimize yeni iş kapıları doğar. Artık Diyarbakır'ın potansiyelini çok daha güçlü biçimde ekonomiye kazandırma zamanıdır. Geçmişin sorunlarıyla değil geleceğin yatırımlarıyla anılmak istiyoruz. Diyarbakır üretimiyle, ihracatıyla konuşulsun istiyoruz."