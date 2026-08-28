30 milyar varil perolün varlığından söz ediliyordu: Türkiye'nin sınır dışı ilk sondajından haber geldi

Türkiye'nin 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Somali açıklarındaki Curad-1 kuyusunda petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürüyor. Mogadişu'nun yaklaşık 370 kilometre açığında bulunan kuyuda, deniz tabanından itibaren yaklaşık 4 bin metre sondaj yapılması ve deniz yüzeyinden toplam 7 bin 500 metre derinliğe ulaşılması hedefleniyor. Operasyon, Türkiye'nin kendi kara suları dışında gerçekleştirdiği ilk derin deniz arama sondajı olma özelliğini taşıyor. Çağrı Bey'e operasyon boyunca Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri eşlik ederken, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz unsurları da filonun güvenliğine katkı sağlıyor. Destek gemileri, yakıt ve malzeme ikmali, personel sevkiyatı ve konumlandırma operasyonlarında görev üstleniyor.