30 milyar varil perolün varlığından söz ediliyordu: Türkiye'nin sınır dışı ilk sondajından haber geldi

Sondaj faaliyetlerinde şimdiye kadar herhangi bir kaza veya teknik güçlük yaşanmadığını aktaran Adan, operasyonun belirlenen güvenlik ve teknik standartlar çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti. Adan, sondaj ve destek gemilerinde 470 ila 480 personelin görev yaptığını belirterek, mürettebatın yaklaşık yüzde 20'sinin Türk vatandaşlarından, geri kalanının ise diğer ülkelerden gelen personelden oluştuğunu vurguladı. Gemilerde her gün düzenli güvenlik kontrolleri yapıldığına dikkati çeken Adan, kuyu basıncı ile yer altı sıcaklığının kesintisiz takip edildiğini ifade etti.