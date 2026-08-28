Türkiye Yüzyılı Buluşmaları başlıyor: AK Parti kardeşlik için sahaya iniyor

Bu değerlendirmelerinin ardından Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının detaylarını paylaştı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda her yıl olduğu gibi kabineden mahalle teşkilatlarına, köy temsilcilerinden genel merkez yöneticilerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına kadar tüm kadronun sahada olacağını dile getiren Büyükgümüş, "Bu programın oluşturmuş olduğu ana ruh, AK Parti'mizin 25 yıllık tecrübesi ve önümüzdeki 10 yıllara dair oluşturduğu güçlü irade ve vizyon; aynı zamanda Anadolu'yu bize yurt kılan, Anadolu'yu Türkiye haline getiren bu fetih iradesinin ruhunun yansıması da bu Türkiye Yüzyılı çalışmalarımızın tam da kalbinde yer alacak" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, şunları kaydetti: "'Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız, konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri, teklifleri milletimizden alarak her zeminde yaptığımız gibi AK Parti'mizin yegane pusulasının milletimiz olduğu şiarından hareketle buradaki tüm ifade edilen kanaatleri, paylaşılan duyguları siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız."