Türkiye Yüzyılı Buluşmaları başlıyor: AK Parti kardeşlik için sahaya iniyor

Bir basın mensubunun erken seçim tartışmalarını hatırlatarak miting takvimine ilişkin sorusu üzerine Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta Ankara'da, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt Meydanı'nda milletle beraber olduğunu hatırlattı ve bunların devam edeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz seçim varmış, yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz." dedi. Öte yandan, Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir, onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti'de 4 il başkanının değişimine ilişkin soruya Büyükgümüş, "Bunu kardeşlik çerçevesinde ve büyük bir öz güvenle yürüttüğümüz çalışmalar bunlar. Öyle diğerlerinde olduğu gibi kapının, pencerenin kırıldığı, döküldüğü, insanların birbirine hakaretler havada uçuştuğu filan böyle bir şey bizde asla olmaz" yanıtını verdi.