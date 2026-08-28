Osmanlı mirası siyonist tehdidi altında İsrail gözünü Beytüllahim'deki Süleyman Havuzlarında

İşgal altındaki Batı Yaka 'da toprak gasblarının genişletilmesine yol açacak yeni arkeoloji ve çevre yasa tasarısının İsrail Meclisindeki ikinci ve üçüncü oylamalardan henüz geçmediğini hatırlatan Arad, bu yasayla İsrail'in A, B ve C bölgesi ayrımı yapılmaksızın Batı Şeria'daki tarihi eserler üzerinden doğrudan kontrol sahibi olmayı amaçladığını vurgulayarak şunları aktardı: "Bu, temel olarak Oslo Anlaşması'nı feshediyor; İsrail'in A ve B bölgelerindeki faaliyetlerini de meşrulaştıracak ve Filistinlilerin kendi sorumlulukları altındaki alanlardaki arkeolojik alanlara sahip çıkamayacakları bir durum oluşturacaktır."