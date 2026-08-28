Osmanlı mirası siyonist tehdidi altında İsrail gözünü Beytüllahim'deki Süleyman Havuzlarında
İşgal altındaki Batı Yaka'nın Beytüllahim kentinde bulunan Osmanlı mirası olan Süleyman Havuzları, Oslo Anlaşmalarına göre Filistin kontrolündeki A bölgesinde yer almasına rağmen teröröm devleti İsrail'in gasp tehdidi ile karşı karşıya. Son dönemde İsrailli aşırı sağcı bakanlar ihyasıyla yeniden önem kazanan bölgenin kendilerine ait olması gerektiğini savunuyor. İşgal altındaki Batı Yaka 'nın Beytüllahim kentinde bulunan Osmanlı mirası Süleyman Havuzları, Oslo Anlaşmalarına göre Filistin kontrolündeki A bölgesinde yer almasına rağmen İsrail'in gasp tehdidi ile karşı karşıya.