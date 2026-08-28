Uyuşturucudan yürüyemez hale gelmişti, şimdi ise muhitinde bağımlılıkla mücadele danışmanlığı yapıyor...

Bağımlı olduğu dönemde bu illetten kurtulamayacağını düşünerek Konya Meram'da bir inşaattan kendini aşağıya bırakan ve ağır yaralanan Alihan Uğur, ilginç bir rastlantı da yaşadı. Aldığı yoğun eğitim sonrasında Liman Ayık Yaşam Derneği'nin Konya Temsilciliği'nde Bağımlılık Danışmanı olan Alihan Uğur, "Yıllar önce intihara kalkıştığım bu yerde şimdi bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlara destek oluyorum. Bu benim için çok duygusal bir şey. Bu çalışmalarla aileme ve beni bu illetten kurtaranlara vefa borcumu ödüyorum" şeklinde konuştu.