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Aktüel
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Yeniakit Publisher
Uyuşturucudan yürüyemez hale gelmişti, şimdi ise muhitinde bağımlılıkla mücadele danışmanlığı yapıyor...

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Uyuşturucudan yürüyemez hale gelmişti, şimdi ise muhitinde bağımlılıkla mücadele danışmanlığı yapıyor...

Konya'da yaşayan 30 yaşındaki Alihan Uğur, 15 yaşında başladığı madde bağımlılığından kurtuldu.

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Foto - Uyuşturucudan yürüyemez hale gelmişti, şimdi ise muhitinde bağımlılıkla mücadele danışmanlığı yapıyor...

10 yıllık uyuşturucu madde kullanımı sonrasında annesinin ısrarıyla İstanbul'daki Liman Ayık Yaşam Derneği'ne gelen Uğur, koltuk değnekleriyle geldiği o dernekte şimdi bağımlılık danışmanı olarak görev yapıyor. AMATEM'den Aldığı İlaçları Uyuşturucuya Çevirdi, Yürüyemez Duruma Geldi Kullanmaya başladıktan 3 yıl sonra Alihan Uğur, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ailesine anlattı. Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi AMATEM'e başvuran Uğur, doktorların önerdiği ilaçları düzenli olarak kullandı.

#2
Foto - Uyuşturucudan yürüyemez hale gelmişti, şimdi ise muhitinde bağımlılıkla mücadele danışmanlığı yapıyor...

Bir süre sonra ilaçları başka bir uyuşturucu madde ile karıştırıp kendine enjekte etmeye başlayan Alihan Uğur, damar tıkanıklığı ve bozulan kemik yapısı sebebiyle sadece koltuk değnekleriyle ayakta durabilir hale geldi. İntihar Ettiği Yerde Şimdi Bağımlılık Danışmanı Olarak Hizmet Veriyor Ailesinin ısrarıyla bağımlılıkla ilaçsız ve ücretsiz mücadele eden Liman Ayık Yaşam Derneği'ne gelen Alihan Uğur, uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu.

#3
Foto - Uyuşturucudan yürüyemez hale gelmişti, şimdi ise muhitinde bağımlılıkla mücadele danışmanlığı yapıyor...

Bağımlı olduğu dönemde bu illetten kurtulamayacağını düşünerek Konya Meram'da bir inşaattan kendini aşağıya bırakan ve ağır yaralanan Alihan Uğur, ilginç bir rastlantı da yaşadı. Aldığı yoğun eğitim sonrasında Liman Ayık Yaşam Derneği'nin Konya Temsilciliği'nde Bağımlılık Danışmanı olan Alihan Uğur, "Yıllar önce intihara kalkıştığım bu yerde şimdi bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlara destek oluyorum. Bu benim için çok duygusal bir şey. Bu çalışmalarla aileme ve beni bu illetten kurtaranlara vefa borcumu ödüyorum" şeklinde konuştu.

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