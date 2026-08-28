  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları başlıyor: AK Parti kardeşlik için sahaya iniyor 30 milyar varil perolün varlığından söz ediliyordu: Türkiye'nin sınır dışı ilk sondajından haber geldi Osmanlı mirası siyonist tehdidi altında İsrail gözünü Beytüllahim'deki Süleyman Havuzlarında Uyuşturucudan yürüyemez hale gelmişti, şimdi ise muhitinde bağımlılıkla mücadele danışmanlığı yapıyor... Galatasaray'a gideceği söz ediliyordu ama... Fenerbahçe'ye Galatasaray tarifesi: Frankfurt şaşırtmıyor Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı Nepal’de sel felaketi: Can kaybı 469’a yükseldi BİM'den Türkiye gündemine oturacak anlaşma: Satışlar hemen başladı MB gecelik fonlama faizini 3 puan düşürmüştü: 3 kamu bankasından ilk açıklama geldi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Kardeşi kardeşe kırdıran, anaları gözü yaşlı bırakan, Türkiye’nin enerjisini ve birikimini yarım asır boşa harcamasına sebep veren terör örgütünden, kayıplarının bilançosuna ilişkin açıklama geldi. Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçteki kayıplarına dair verileri paylaştı. Terör örgütü ölü sayısına dair ilk kez yetkili bir ağızdan açıklama yaparken, 1976 yılından bu yana öldürülen terörist sayısı kayıtlara 25 bin 922 olarak geçti.

1
#1
Foto - Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 50 yıllık kayıp bilançosuna ilişkin dikkat çeken veriler örgütün elebaşlarından Murat Karayılan tarafından açıklandı. Karayılan'ın paylaştığı rakamlara göre 1976'dan 2026'ya kadar örgüt kayıtlarına toplam 25 bin 922 ölü terörist girdi. Karayılan, özellikle yoğun çatışmaların yaşandığı dönemlerde kayda alınmayan örgüt mensuplarının da bulunduğunu belirterek gerçek sayının yaklaşık 27 bin olduğunu öne sürdü.

#2
Foto - Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

PKK'nın verdiği kayıpların dönemlere göre dağılımında en ağır bilanço 1984 ile 2000 yılları arasında ortaya çıktı. Karayılan'ın verdiği verilere göre örgütün kuruluş dönemini kapsayan 1976-1983 yılları arasında 173 örgüt mensubu öldü. PKK'nın Türkiye'ye yönelik silahlı saldırılarını yoğunlaştırdığı 1984-2000 döneminde ise bu sayı 13 bin 778'e yükseldi.

#3
Foto - Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Karayılan'ın açıkladığı verilere göre 2001'den 2026'ya kadar geçen 25 yıllık dönemde 7 bin 949 PKK mensubu öldü. Böylece örgütün açıkladığı bilanço, kayıpların önemli bölümünün Türkiye'nin terörle mücadelede en yoğun dönemlerinden biri olan 1980'lerin ortasından 2000'li yılların başına kadar geçen süreçte verildiğini ortaya koydu.

#4
Foto - Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Açıklamada Türkiye dışındaki çatışmalara ilişkin rakamlara da yer verildi. Karayılan, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen çatışmalarda 3 bin 262 örgüt mensubunun öldüğünü söyledi. Bu rakamın Kobani, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Irak'ın kuzeyindeki Şengal bölgesinde yaşanan çatışmaları kapsadığı belirtildi.

#5
Foto - Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Karayılan ayrıca 2015-2026 döneminde PKK bağlantılı YPS yapılanması içerisinde 760 kişinin öldüğünü açıkladı. Böylece örgütün 1976-1983, 1984-2000 ve 2001-2026 dönemlerine ilişkin verilerinin yanı sıra YPS ile Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölenlerin eklenmesiyle PKK kayıtlarındaki toplam sayı 25 bin 922 olarak ifade edildi.

#6
Foto - Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Ancak Karayılan, örgütün kendi kayıtlarına giren 25 bin 922 rakamının bile gerçek kaybın tamamını göstermediğini söyledi. Özellikle 1984-2000 arasındaki yoğun çatışma yıllarında yaklaşık bin örgüt mensubuna ilişkin kayıt tutulamadığını öne süren Karayılan, bu kişiler de dahil edildiğinde PKK'nın yarım asırlık toplam kaybının yaklaşık 27 bine çıktığını belirtti. PKK elebaşı, örgüt mensuplarının ölüm bilgilerinin neden yıllar sonra açıklandığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde iletişimin kesildiğini ve bazı bilgilerin örgüt merkezine geç ulaştığını savunan Karayılan, Türkiye'den örgüte katılanlar arasında ölümü henüz kamuoyuna açıklanmayan 520 kişinin daha bulunduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor!
Dünya

Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor!

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Türk gençlerini ve yeni bir kariyer arayışında olan kişileri orduya çekmek amacıyla yeni bir reklam..
Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor
Yerel

Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yıllardır kullanılmayan ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan eski polis lojmanlarıyla ilgili yeni bir gel..
Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı: 3 kurşunla vuruldu
Gündem

Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı: 3 kurşunla vuruldu

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul'un Bebek semtinde bulunan evinde si..
AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı
Gündem

AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı

Siyasetin nabzını tutan dört farklı araştırma şirketinin haziran ve temmuz sonuçları AK Parti açısından dikkat çekici bir yükselişi ortaya k..
İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail
Gündem

İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yeni dönem başladı. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı ve deneyimli diplomat İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, teş..
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23