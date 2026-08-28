Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı

Ancak Karayılan, örgütün kendi kayıtlarına giren 25 bin 922 rakamının bile gerçek kaybın tamamını göstermediğini söyledi. Özellikle 1984-2000 arasındaki yoğun çatışma yıllarında yaklaşık bin örgüt mensubuna ilişkin kayıt tutulamadığını öne süren Karayılan, bu kişiler de dahil edildiğinde PKK'nın yarım asırlık toplam kaybının yaklaşık 27 bine çıktığını belirtti. PKK elebaşı, örgüt mensuplarının ölüm bilgilerinin neden yıllar sonra açıklandığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde iletişimin kesildiğini ve bazı bilgilerin örgüt merkezine geç ulaştığını savunan Karayılan, Türkiye'den örgüte katılanlar arasında ölümü henüz kamuoyuna açıklanmayan 520 kişinin daha bulunduğunu söyledi.