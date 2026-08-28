Terörist Karayılan ilk kez rakam verdi! İşte PKK’nın yarım asırlık kaybı
Kardeşi kardeşe kırdıran, anaları gözü yaşlı bırakan, Türkiye’nin enerjisini ve birikimini yarım asır boşa harcamasına sebep veren terör örgütünden, kayıplarının bilançosuna ilişkin açıklama geldi. Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçteki kayıplarına dair verileri paylaştı. Terör örgütü ölü sayısına dair ilk kez yetkili bir ağızdan açıklama yaparken, 1976 yılından bu yana öldürülen terörist sayısı kayıtlara 25 bin 922 olarak geçti.