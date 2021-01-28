Masumlar Apartmanı'nda bomba detay!

“Ağır ağır açılan kapısından girdiğinizde rutubet ve soğukluk sizi karşılar. Yüksek tavanlı dairelerdir. Uzun koridorları vardır. Kasvetlidir. İzlerken hep o hatıralar geldi” diye yazan Koloğlu, İstanbul’un eski semtlerindeki bu apartmanların havasının dizideki hikaye ile uyumlu olduğuna da dikkat çekiyor. Başrol oyuncularını öven Koloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ‘elbiseye’ uymuşlar. Bu ‘bunalımı’ yaşatmaya hayli meyilli bir ekip… Dizi, “Biz bunu baştan çekelim” dedirtiyor.”