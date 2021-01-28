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Medya
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Masumlar Apartmanı'nda bomba detay!

2021-01-28 12:53:59
Masumlar Apartmanı'nda bomba detay!

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı dizisinin farkını çok iyi anlatan önemli detay ortaya çıktı.

#1
Foto - Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta etkileyici bölümleri ile ekranda büyük bir iz bırakmaya devam ediyor.

Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta etkileyici bölümleri ile ekranda büyük bir iz bırakmaya devam ediyor.

#2
Foto - Reytingleriyle de sezonun en iyi sonuçlarını almakta olan dizi, hikayesini izletiyor ve karakterleri da akıllara yazdırıyor.

Reytingleriyle de sezonun en iyi sonuçlarını almakta olan dizi, hikayesini izletiyor ve karakterleri da akıllara yazdırıyor.

#3
Foto - Ezgi Mola ve Merve Dizdar ikilisinin Safiye ve Gülben karakterleri ile adeta resital sergilediği bir yapım izliyoruz.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar ikilisinin Safiye ve Gülben karakterleri ile adeta resital sergilediği bir yapım izliyoruz.

#4
Foto - Her hafta izleyicileri duygudan duyguya koşturan bu ikili, son dönemin en başarılı karakter sunumlarına imzalarını atıyor.

Her hafta izleyicileri duygudan duyguya koşturan bu ikili, son dönemin en başarılı karakter sunumlarına imzalarını atıyor.

#5
Foto - Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu ikilisinin İnci ve Han karakterlerindeki başarısı da buna eklenince dizi adeta 2020-2021 sezonunun en başarılı yapımı olarak her hafta şov üstüne şov yapıyor.

Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu ikilisinin İnci ve Han karakterlerindeki başarısı da buna eklenince dizi adeta 2020-2021 sezonunun en başarılı yapımı olarak her hafta şov üstüne şov yapıyor.

#6
Foto - Dizideki ekibin başarısı kadar mekanların da başarısına dikkat çeken birçok kişi var.

Dizideki ekibin başarısı kadar mekanların da başarısına dikkat çeken birçok kişi var.

#7
Foto - İstanbul’un eski ve nadide bir semtindeki, eski apartmanlar adeta hikayenin de kasvetini en güzel şekilde yansıtan ortamlar oluşturuyor.

İstanbul’un eski ve nadide bir semtindeki, eski apartmanlar adeta hikayenin de kasvetini en güzel şekilde yansıtan ortamlar oluşturuyor.

#8
Foto - Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu da köşe yazısında bu detaya dikkatini çekti.

Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu da köşe yazısında bu detaya dikkatini çekti.

#9
Foto - “Ağır ağır açılan kapısından girdiğinizde rutubet ve soğukluk sizi karşılar. Yüksek tavanlı dairelerdir. Uzun koridorları vardır. Kasvetlidir. İzlerken hep o hatıralar geldi” diye yazan Koloğlu, İstanbul’un eski semtlerindeki bu apartmanların havasının dizideki hikaye ile uyumlu olduğuna da dikkat çekiyor. Başrol oyuncularını öven Koloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ‘elbiseye’ uymuşlar. Bu ‘bunalımı’ yaşatmaya hayli meyilli bir ekip… Dizi, “Biz bunu baştan çekelim” dedirtiyor.”

“Ağır ağır açılan kapısından girdiğinizde rutubet ve soğukluk sizi karşılar. Yüksek tavanlı dairelerdir. Uzun koridorları vardır. Kasvetlidir. İzlerken hep o hatıralar geldi” diye yazan Koloğlu, İstanbul’un eski semtlerindeki bu apartmanların havasının dizideki hikaye ile uyumlu olduğuna da dikkat çekiyor. Başrol oyuncularını öven Koloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ‘elbiseye’ uymuşlar. Bu ‘bunalımı’ yaşatmaya hayli meyilli bir ekip… Dizi, “Biz bunu baştan çekelim” dedirtiyor.”

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