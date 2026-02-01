Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde
‘Trafik olur’ diye yol yapmayan, 58 kilometre metro sözü vermesine rağmen inşaatına bir türlü başlayamayan Mansur Yavaş’ın Ankara’ya çektirdiği ulaşım çilesini bir nebze unutturacak müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Uraloğlu, Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi ile Başkentray banliyö hattını Yenikent'e uzatacaklarını duyurdu. Uraloğlu, “Yenikent’in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız” dedi.