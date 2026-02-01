Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Hattı’nın açılışını gerçekleştirdiklerinde, Türkiye’nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla hem Ankara’mıza hem de ülkemize durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkânı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.”