SON DAKİKA
Mansur Yavaş'ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara'ya yeni müjde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

'Trafik olur' diye yol yapmayan, 58 kilometre metro sözü vermesine rağmen inşaatına bir türlü başlayamayan Mansur Yavaş'ın Ankara'ya çektirdiği ulaşım çilesini bir nebze unutturacak müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi ile Başkentray banliyö hattını Yenikent'e uzatacaklarını duyurdu. Uraloğlu, "Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız" dedi.

#1
Foto - Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Projemiz Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

Toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergâh inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demiryolu yaptıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Başkentray Hattı kapsamında Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunuyor. Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında üç yeni istasyon kuruyoruz. Projemiz tamamlandığında Başkentray Banliyö Hattını Sincan İstasyonu üzerinden 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız. Aynı zamanda Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4.4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız."

#4
Foto - Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

Proje genelinde yüzde 95'lik bir ilerleme kaydettiklerini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında inşa ettiğimiz 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç-kapa tünelindeki işlerimizin yüzde 100'ünü tamamladık. Toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprümüzün inşasında yüzde 100'lük orana ulaştık. Şu anda sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerinde, Türkiye'nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla hem Ankara'mıza hem de ülkemize durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkânı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."

#6
Foto - Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde

