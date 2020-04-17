2020-04-17 22:41:46 Mahmud (Ustaosmanoğlu) Efendi Hazretleri hastaneye mi kaldırıldı?
Nakşibendi Tarikatının Halidiye Kolu İsmailağa Şubesi’nin Şeyhi Mahmud (Ustaosmanoğlu) Efendi Hazretleri hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Mahmut Efendi Hazretlerinin hastaneye kaldırılmasından sonra Mahmut Efendi (k.s) sevenleri Mahmud Efendi’nin sağlık durumunu merak ediyor. Mahmud Efendi Hazretleri, şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretlerinden icazet alarak insanları Kur’an ve sünnet ışığında aydınlatmaya devam ediyor. Mahmud Ustaosmanoğlu Kimdir? İşte Şeyh Mahmud Efendi hazretleri hayatı.