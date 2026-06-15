Limon suyunun sırrı hayrete düşürdü: Bir bardak alınması gereken takviye... Alır almaz o an asiti tüketti
Limon, salatalardan içeceklere kadar birçok alanda sıkça tüketiliyor. C vitamini başta olmak üzere içerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini destekleyen limon, duyanların gözdesi haline geldi. Özellikle 1 bardak takviye alır almaz asiti parçalayan 'Limonlu su detoksu nasıl yapılır?' ve 'Limonlu su ile kilo verilir mi?' soruları merak ediliyor. İşte limonlu su detoksuna dair bilinmesi gerekenler...