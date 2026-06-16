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#1
Foto - Açıklama geldi: Türkiye beyin takımı için harekete geçti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi.

#2
Foto - Açıklama geldi: Türkiye beyin takımı için harekete geçti

Bakan Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni deliller ışığında revize edildiğini ve ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.

#3
Foto - Açıklama geldi: Türkiye beyin takımı için harekete geçti

FETÖ ve PYD ile mücadele kapsamında uluslararası hukuk kanallarının aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, iade süreçlerine ilişkin şu verileri paylaştı;

#4
Foto - Açıklama geldi: Türkiye beyin takımı için harekete geçti

Bugüne kadar FETÖ ve PYD üyesi 2 bin 765 kişi hakkında hazırlanan toplam 2 bin 950 iade talebi, Adalet Bakanlığı tarafından 119 ülkeye ulaştırılmıştır. Bu talepler, terör örgütü mensuplarının işledikleri suçların delilleriyle birlikte uluslararası hukuka uygun şekilde hazırlanmış dosyalardan oluşmaktadır.

#5
Foto - Açıklama geldi: Türkiye beyin takımı için harekete geçti

İade taleplerinin coğrafi dağılımına bakıldığında, dosyaların büyük bir kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre, en çok iade talebi iletilen ilk üç ülke şöyle sıralandı; Almanya: 777 dosya, ABD: 728 dosya, Belçika: 142 dosya.

#6
Foto - Açıklama geldi: Türkiye beyin takımı için harekete geçti

Adalet Bakanı Gürlek, tüm iade dosyalarının titizlikle yeniden ele alındığını, özellikle örgütün 'beyin takımı' olarak adlandırılan yönetici kadrosuna yönelik yeni deliller toplandığını belirtti.

#7
Foto - Açıklama geldi: Türkiye beyin takımı için harekete geçti

Gürlek, FETÖ'cü hainlerin iadesi için mücadelenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.

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