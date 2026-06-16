Ahmet Türkoğlu, Türkiye’de son 66 yılın en yüksek aylık yağışının da alındığı yılın ilk beş ayında, nehirler üstündeki pek çok barajın, tahliye kapaklarını açarak fazla suyu elektrik üretiminde kullanamadan nehre boşaltmak zorunda kaldıklarını anlattı. Kendi işlettikleri üç HES barajında ise hiç boşa su akıtılmadığını vurgulayan Türkoğlu, “Biz üç barajımızda da tüm suyu üretimde kullanmayı başardık. Bu da bize son 5 yılın rekor üretimini getirdi. İlk beş ayda üç barajımızda toplam 3.4 milyon MWh üretim gerçekleştirerek son 5 yılın ortalamasının iki katından daha fazla üretim gerçekleştirdik” diye konuştu.