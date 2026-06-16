Ölümcül SİHA gücümüz, Türkiye’ye kafa tutan ülkenin aklını aldı: Türkler bu konuda dünya lideri
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınının dikkatini çekti. Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden in.gr'de yayımlanan analizde, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı ihracatında dünya lideri konumuna ulaştığı ve savunma sanayi ihracatında tarihi seviyelere yükseldiği vurgulandı. Haberde, Türkiye'nin bugün 40'tan fazla ülkeye savunma ekipmanı ihraç ettiği belirtilirken, ihracatının 10 milyar dolar sınırını aştığına dikkat çekildi.