Ölümcül SİHA gücümüz, Türkiye’ye kafa tutan ülkenin aklını aldı: Türkler bu konuda dünya lideri

Haberde, Türkiye'nin bugün 40'tan fazla ülkeye savunma ekipmanı ihraç ettiği belirtilirken, havacılık ve savunma sanayi ihracatının 10 milyar dolar sınırını aştığına dikkat çekildi. Analizde, özellikle son yıllarda araştırma-geliştirme, insansız sistemler ve uzay teknolojilerine yapılan yatırımların meyvelerini verdiği ifade edildi. Yunan basınına göre, Türk savunma sanayisinin en büyük itici güçlerinden biri insansız hava araçları oldu. Baykar'ın geliştirdiği platformların küresel pazarda önemli bir paya sahip olduğu belirtilirken, Türkiye'nin dünya genelinde kullanılan silahlı insansız hava araçlarının büyük bölümünü tedarik eden ülke konumuna yükseldiği kaydedildi.