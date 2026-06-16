“Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın” demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler
Yabancı askerlerin çekilmesi çağrısını yaparken Türk askeri varlığını bu durumun dışında tutan Suriye yönetiminin, ABD'nin Lübnan'da bazı görevler üstlenmesine yönelik teklifini, askeri müdahaleye karşı olduğu gerekçesiyle reddettiği belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Suriye'nin sahada askeri bir aktör olmak yerine diplomatik bir arabulucu rolünü benimsediğini ifade etti.