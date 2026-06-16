“Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın” demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın son dönemde Lübnanlı tüm siyasi kesimlerle temas kurduğuna işaret eden Zeydan, bu yoğun görüşme trafiğinin, Suriye'nin Lübnan'a yönelik askeri değil, siyasi ve diplomatik bir yaklaşım içinde olduğunun en somut göstergesi olduğunun altını çizdi. Zeydan, Suriye'nin Lübnan konusundaki temel politikasının net olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Suriye'nin Lübnan konusundaki yaklaşımı kalkınma temellidir. Bunu birçok platformda, medya ve siyasi çevrelerde ifade ettik. Suriye yıllarca süren savaşta büyük bedeller ödedi. Aynı şekilde bazı Lübnanlı tarafların, özellikle Hizbullah'ın ve diğer unsurların Suriye'ye müdahaleleri de bu maliyeti artırdı. Bugün Suriye halkı bu trajedinin bedelini ödemektedir."