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Dünya
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Yeniakit Publisher
"Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın" demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler
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“Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın” demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler

Yabancı askerlerin çekilmesi çağrısını yaparken Türk askeri varlığını bu durumun dışında tutan Suriye yönetiminin, ABD'nin Lübnan'da bazı görevler üstlenmesine yönelik teklifini, askeri müdahaleye karşı olduğu gerekçesiyle reddettiği belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Suriye'nin sahada askeri bir aktör olmak yerine diplomatik bir arabulucu rolünü benimsediğini ifade etti.

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Foto - "Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın" demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lübnan politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeydan, Suriye'nin Lübnan'da askeri bir müdahale yerine kalkınma odaklı bir politika izlediğini ve Lübnan'ın kendi toprakları üzerindeki egemenliğini sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

#2
Foto - "Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın" demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler

ABD'nin Suriye'ye Lübnan konusunda bazı önerilerde bulunduğunu aktaran Zeydan, "ABD, Suriye'ye Lübnan'da bazı görevler üstlenmeyi teklif etti. Ancak Suriye askeri müdahaleyi değil, Lübnan devletinin toprakları üzerinde egemenlik sağlamasını destekliyor. Lübnan devletinin kendi otoritesini güçlendirmesi ve tüm toprakları üzerinde kontrol sağlaması gerekir." ifadesini kullandı. Zeydan, Suriye'nin sahada askeri bir aktör olmak yerine diplomatik bir arabulucu rolünü benimsediğini vurguladı.

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Foto - "Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın" demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın son dönemde Lübnanlı tüm siyasi kesimlerle temas kurduğuna işaret eden Zeydan, bu yoğun görüşme trafiğinin, Suriye'nin Lübnan'a yönelik askeri değil, siyasi ve diplomatik bir yaklaşım içinde olduğunun en somut göstergesi olduğunun altını çizdi. Zeydan, Suriye'nin Lübnan konusundaki temel politikasının net olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Suriye'nin Lübnan konusundaki yaklaşımı kalkınma temellidir. Bunu birçok platformda, medya ve siyasi çevrelerde ifade ettik. Suriye yıllarca süren savaşta büyük bedeller ödedi. Aynı şekilde bazı Lübnanlı tarafların, özellikle Hizbullah'ın ve diğer unsurların Suriye'ye müdahaleleri de bu maliyeti artırdı. Bugün Suriye halkı bu trajedinin bedelini ödemektedir."

#4
Foto - "Herkes gitsin, sadece Türkler kalsın" demişlerdi! Afallatan kararla ABD’nin teklifini reddettiler

Lübnan'dan kalıcı bir istikrar için çatışmaların son bulması gerektiğinin altını çizen Zeydan, "Lübnan'da bazı rejim artıkları bulunduğu ve bunların Hizbullah'ın koruması altında olduğu biliniyor. Bu nedenle Suriye'nin temel önceliği çatışmaların durmasıdır." dedi.

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