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#1
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

Küresel tüketici elektroniği ve ev teknolojileri markası Hisense, Türkiye pazarındaki resmi operasyonlarını başlattığını duyurdu. Dünya genelinde televizyon ve ev teknolojileri alanında güçlü bir konuma sahip olan şirket, Türkiye’deki büyüme stratejisinin ilk aşamasında gelişmiş görüntü teknolojilerine sahip televizyon modelleri ve enerji verimliliği odaklı akıllı klima çözümleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

#2
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

Son yıllarda Türkiye’de premium televizyon, büyük ekran eğlence sistemleri ve enerji tasarruflu ev teknolojilerine yönelik talebin hızla arttığı görülüyor. Hisense’in Türkiye’ye giriş kararı da bu büyüyen pazarda önemli bir rekabet unsuru olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

Hisense, uzun süredir Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında sürdürdüğü büyüme stratejisini Türkiye ile genişletiyor. Şirket, Türkiye’nin genç nüfusu, dijitalleşme hızı ve tüketici elektroniği pazarındaki büyüme potansiyeli nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

#4
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

Marka, özellikle büyük ekran televizyon segmentinde elde ettiği küresel başarıyı Türkiye pazarına taşımayı hedefliyor. Son yıllarda ev içi eğlence deneyiminin dönüşmesiyle birlikte 75 inç ve üzeri ekranlara olan talep hızla artarken, Hisense bu alandaki uzmanlığını Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

#5
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

Hisense, dünya genelinde 100 inç ve üzeri televizyon kategorisinde sevkiyat liderleri arasında yer alıyor. Şirket, büyük ekran televizyonları yalnızca görüntüleme cihazı olarak değil, ev sineması deneyiminin merkezinde konumlandırıyor. Türkiye’de satışa sunulacak ürün portföyünde yüksek parlaklık seviyeleri, gelişmiş görüntü işleme teknolojileri, yapay zekâ destekli görüntü optimizasyonu ve yeni nesil bağlantı özellikleri öne çıkacak. Özellikle spor yayınları, oyun deneyimi ve yüksek çözünürlüklü içerik tüketiminde kullanıcı beklentilerinin yükseldiği günümüzde Hisense’in premium ekran teknolojileri pazardaki rekabeti artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

#6
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

Hisense’in Türkiye’deki ikinci önemli büyüme alanını iklimlendirme çözümleri oluşturuyor. Şirket, enerji tüketiminin giderek daha önemli hale geldiği günümüzde yüksek verimlilik sağlayan akıllı klima sistemleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yapay zekâ destekli çalışma modları, düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma teknolojileri ve uzaktan yönetim özellikleri, markanın klima ürün grubunda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleri dikkate alındığında enerji verimliliği yüksek ürünlere olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

#7
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

Hisense’in küresel marka stratejisinde spor organizasyonları önemli rol oynuyor. Şirket, FIFA Dünya Kupası 2026’nın resmi sponsorları arasında yer alarak dünya çapındaki görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor. Spor yayınlarının büyük ekran televizyon satışlarını doğrudan etkilediği düşünüldüğünde, bu sponsorluk Türkiye pazarındaki marka bilinirliğine de önemli katkı sağlayabilir.

#8
Foto - BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar

1969 yılında kurulan Hisense bugün 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 100 bin çalışanı bulunan şirket, yıllık gelirinin önemli bölümünü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyor. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda Ar-Ge merkezi ve üretim tesisi, Hisense’in yalnızca ürün satan değil aynı zamanda teknoloji geliştiren küresel bir oyuncu olarak konumlanmasını sağlıyor. Toshiba TV, Gorenje ve ASKO gibi markaları da bünyesinde bulunduran grup, televizyon ve beyaz eşya pazarında dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

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