Hisense, dünya genelinde 100 inç ve üzeri televizyon kategorisinde sevkiyat liderleri arasında yer alıyor. Şirket, büyük ekran televizyonları yalnızca görüntüleme cihazı olarak değil, ev sineması deneyiminin merkezinde konumlandırıyor. Türkiye’de satışa sunulacak ürün portföyünde yüksek parlaklık seviyeleri, gelişmiş görüntü işleme teknolojileri, yapay zekâ destekli görüntü optimizasyonu ve yeni nesil bağlantı özellikleri öne çıkacak. Özellikle spor yayınları, oyun deneyimi ve yüksek çözünürlüklü içerik tüketiminde kullanıcı beklentilerinin yükseldiği günümüzde Hisense’in premium ekran teknolojileri pazardaki rekabeti artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.