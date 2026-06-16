1969 yılında kurulan Hisense bugün 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 100 bin çalışanı bulunan şirket, yıllık gelirinin önemli bölümünü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyor. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda Ar-Ge merkezi ve üretim tesisi, Hisense’in yalnızca ürün satan değil aynı zamanda teknoloji geliştiren küresel bir oyuncu olarak konumlanmasını sağlıyor. Toshiba TV, Gorenje ve ASKO gibi markaları da bünyesinde bulunduran grup, televizyon ve beyaz eşya pazarında dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyor.