Trump, İran’ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu’yu resmen çıldırtacak
ABD ve İran arasında gizlilikle yürütülen tarihi barış mutabakatında uzlaşmaya varılması, İsrail yönetiminde adeta deprem etkisi yarattı. Tahran yönetiminin anlaşma şartı olarak öne sürdüğü "Lübnan işgalinin son bulması" talebini kabul eden Washington, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan askerlerini kademeli olarak geri çekmesini istedi. Gelişmeler karşısında küplere binen Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a rest çektiği iddia edilirken, bu durum iki müttefik ülkeyi savaşın ortasında karşı karşıya getirdi.