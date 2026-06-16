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Trump, İran’ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu’yu resmen çıldırtacak
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Trump, İran’ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu’yu resmen çıldırtacak

ABD ve İran arasında gizlilikle yürütülen tarihi barış mutabakatında uzlaşmaya varılması, İsrail yönetiminde adeta deprem etkisi yarattı. Tahran yönetiminin anlaşma şartı olarak öne sürdüğü "Lübnan işgalinin son bulması" talebini kabul eden Washington, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan askerlerini kademeli olarak geri çekmesini istedi. Gelişmeler karşısında küplere binen Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a rest çektiği iddia edilirken, bu durum iki müttefik ülkeyi savaşın ortasında karşı karşıya getirdi.

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Foto - Trump, İran’ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu’yu resmen çıldırtacak

ABD ve İran arasında uzlaşmaya varılan barış mutabakatı İsrail'de öfkeyle karşılandı. İran, İsrail'in Lübnan işgalinin de son bulmasının anlaşma maddeleri arasında yer almasını isterken, Netanyahu'nun bu konuda Trump'a rest çektiği iddia edildi. ABD'nin ise İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Lübnan’dan kademeli olarak çekilmesini istediği öne sürüldü.

#2
Foto - Trump, İran’ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu’yu resmen çıldırtacak

ABD'nin Netanyahu’dan Lübnan’dan kademeli olarak çekilmesini istediği iddia edildi.

#3
Foto - Trump, İran’ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu’yu resmen çıldırtacak

ABD ve İran, tarihi bir barış mutabakatına vardı. Ancak Tahran yönetiminin, İsrail'in Lübnan'daki işgaline son vermesini istemesi ABD ve İsrail'i karşı karşıya getirdi. ABD'nin bu talep doğrultusunda İsrail’den Lübnan’dan kademeli olarak çekilmesini istediği öne sürüldü.

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