Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü
Türk savunma sanayisinin küresel devleri, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte kentinde kapılarını açan dünyanın en prestijli savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'ye adeta damga vurdu. 65 ülkeden 2 bini aşkın firmanın katıldığı dev organizasyona ASELSAN, Roketsan, MKE ve HAVELSAN başta olmak üzere 50'den fazla milli gururumuzla çıkarma yapan Türkiye, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Fuarın ana sponsorları arasında yer alan ASELSAN, elektronik harp ve İHA savar sistemlerinin yanı sıra kamikaze ürünleriyle gövde gösterisi yaparken; MKE'nin keskin nişancı tüfeği Bora 12 ile KBRN savunma sistemleri ve Roketsan'ın dünyaca ünlü füzeleri yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü.