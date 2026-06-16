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Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz... Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar Altında yükseliş yeniden başladı! Karatay'ın 10 yaş gençleştiren o besini böyle uygulamalı: Yaşlanma karşıtı sanki dev bir silah Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle yapıldı Ankara’nın kalbine 140 metrelik yeni köprü Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu
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Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü
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Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü

Türk savunma sanayisinin küresel devleri, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte kentinde kapılarını açan dünyanın en prestijli savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'ye adeta damga vurdu. 65 ülkeden 2 bini aşkın firmanın katıldığı dev organizasyona ASELSAN, Roketsan, MKE ve HAVELSAN başta olmak üzere 50'den fazla milli gururumuzla çıkarma yapan Türkiye, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Fuarın ana sponsorları arasında yer alan ASELSAN, elektronik harp ve İHA savar sistemlerinin yanı sıra kamikaze ürünleriyle gövde gösterisi yaparken; MKE'nin keskin nişancı tüfeği Bora 12 ile KBRN savunma sistemleri ve Roketsan'ın dünyaca ünlü füzeleri yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü.

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Foto - Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü

Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Villepinte kentinde 19 Haziran'a kadar devam edecek Eurosatory Fuarı'na, bu yıl 65 ülkeden 2 bini aşkın firma katıldı.

#2
Foto - Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü

Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

#3
Foto - Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü

Eurosatory'nin bu yılki ana sponsorları arasında yer alan ASELSAN, fuarda elektronik harp ve insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistemlerinin yanı sıra kamikaze ürünleriyle dikkati çekiyor.

#4
Foto - Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü

MKE de keskin nişancı tüfeği Bora 12, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleri ile fuarda yer alırken Roketsan ise geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor. Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri çözüm ve ürünlerle Eurosatory'de ilk günden itibaren çok sayıda ziyaretçi kabul etti.

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