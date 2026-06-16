Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü

MKE de keskin nişancı tüfeği Bora 12, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleri ile fuarda yer alırken Roketsan ise geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor. Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri çözüm ve ürünlerle Eurosatory'de ilk günden itibaren çok sayıda ziyaretçi kabul etti.