Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

Sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, iklim ve sürdürülebilir sağlık alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Uslu, Dünya Sağlık Örgütü’nün iklim değişikliğini önemli bir sağlık riski olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, “2030-2050 döneminde iklim değişikliğine bağlı nedenlerle her yıl yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybedebileceğine yönelik öngörülerin, bu alanda bilimsel ve politik çalışmaların önemini ortaya koydu. İklim değişikliğinin sağlığa olan etkisi sadece sonbaharda yaşanan nezle, grip olayı değil. Bu, çok geniş ve ciddi multidisipliner alanları içeren; hem tek sağlık hem de sağlık sistemi bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken bir konu” diye konuştu. Hastalık insanları tehdit etmeden önlem alınmalı Prof. Dr. Uslu, şunları sözlerine şöyle devam etti: “Hastalık meydana gelmeden, hastalık insanları tehdit etmeden biz onlarla ilgili önlemleri alalım. Hem insan sağlığını bu anlamda destekleyelim, hem de bunun için katlanacağımız maliyetleri daha ortaya çıkmadan azaltalım. Erken uyarı sistemleri, bilimsel veriler ve geleceğe yönelik projeksiyonlar bu süreçte önemli rol oynuyor. İklim kaynaklı risklerin önceden belirlenmesinin hem sağlık hizmetlerinin planlanmasına hem de ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir.”