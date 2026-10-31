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Sağlık
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Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

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Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip enfeksiyonlarının ardından sonbaharda yaşanan nezle, grip olayı değil diyen Prof. Dr. Yeter Uslu'dan önemli bir uyarı geldi.

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Foto - Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

Kış enfeksiyonlarının ardından sıkça gündeme gelen grip enfeksiyonları üzerine Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeter Uslu'dan uyarı geldi.

#2
Foto - Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeter Uslu, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan 'Climate and Sustainable Health' adlı dijital kitabını yayımladı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayın Evi tarafından İngilizce ve dijital olarak yayımlanan kitap, okuyucuların ücretsiz erişimine sunuldu. Sadece sonbaharda yaşanan nezle, grip olayı değil

#3
Foto - Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

Sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, iklim ve sürdürülebilir sağlık alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Uslu, Dünya Sağlık Örgütü’nün iklim değişikliğini önemli bir sağlık riski olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, “2030-2050 döneminde iklim değişikliğine bağlı nedenlerle her yıl yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybedebileceğine yönelik öngörülerin, bu alanda bilimsel ve politik çalışmaların önemini ortaya koydu. İklim değişikliğinin sağlığa olan etkisi sadece sonbaharda yaşanan nezle, grip olayı değil. Bu, çok geniş ve ciddi multidisipliner alanları içeren; hem tek sağlık hem de sağlık sistemi bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken bir konu” diye konuştu. Hastalık insanları tehdit etmeden önlem alınmalı Prof. Dr. Uslu, şunları sözlerine şöyle devam etti: “Hastalık meydana gelmeden, hastalık insanları tehdit etmeden biz onlarla ilgili önlemleri alalım. Hem insan sağlığını bu anlamda destekleyelim, hem de bunun için katlanacağımız maliyetleri daha ortaya çıkmadan azaltalım. Erken uyarı sistemleri, bilimsel veriler ve geleceğe yönelik projeksiyonlar bu süreçte önemli rol oynuyor. İklim kaynaklı risklerin önceden belirlenmesinin hem sağlık hizmetlerinin planlanmasına hem de ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir.”

#4
Foto - Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

Kum ve toz fırtınaları araştırılacak İklim değişikliği ve sağlık ilişkisine yönelik çalışmaların uluslararası platformlarda da ele alınacağını söyleyen Prof. Dr. Uslu, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP31 kapsamında 19 Kasım’da bir çalıştay gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Çalıştayda, iklim ve sağlık ilişkisi özellikle kum ve toz fırtınaları üzerinden, kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirilecek.

#5
Foto - Türk profesörden korkunç tahmin: 'Grip ve nezle olayı değil'... Durum çok kritik uyarısı

Çalışmaya politika yapıcıların, şehir planlayıcılarının ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin katılımının hedeflendiğini belirten Uslu, elde edilecek sonuçların daha sonra basılı olarak kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını kaydetti.

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